原标题：上市房企竞相布局 加速多元化发展

近期，房地产上市公司的年报陆续披露，可以看出房地产上市公司不再只看销售业绩，而是开始寻求转型，进行多元化发展。

“对于此类年报来说，体现了调控下的企业业绩分化。部分大型企业依然有较好表现，但部分已经在盈利等方面开始走下坡路了。”上海易居研究院智库研究中心总监严跃进昨日对《证券日报》记者表示。

具体来看，3月18日，房企龙头碧桂园发布年报显示，去年集团实现权益合同销售金额约5018.8亿元，权益合同销售面积约5416万平方米，增速分别为31.25%和23.06%。得益于业务的前瞻性，碧桂园提前深度布局粤港澳大湾区。地产开发主业之外，碧桂园还积极探索全产业链垂直整合，构建起以地产农业机器人为基本业态的多元化业务布局，不同业务之间互相支撑将产生协同效应，为企业发展增加了强大的内生动力。

3月19日，中国金茂公布了2018年全年业绩，实现合同销售额1280亿元，同比大增85%。此外，2018年中国金茂继续充分发挥自身在城市运营方面的经验与优势，在“两驱动、两升级”模式的城市运营过程中，物业开发、商业酒店、商务租赁、零售商业等业务也顺势而起，并带动写字楼、商业、酒店等多条产品线发展，为业主提供全方位美好生活服务，真正落地实现“城市运营商”的角色，为金茂赋予新的核心竞争力和发展动能，有力地推动金茂实现稳健发展。

对此，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日对《证券日报》记者表示，上市房企需要告别以土地抵押为主的信贷融资，需要追求更低成本的融资渠道，而且在住宅销售利润率平滑走低的情况下，拓展多元化的业务，包括商业和养老等地产业务，也将会成为房企的重点。

58安居客房产研究院首席分析师张波昨日对《证券日报》记者表示，目前房企的转型主要有两个方向，一类是向主业相关或上下游行业衍生，例如以住宅开发为主的房企，开始转向养老地产、租赁住宅、小镇开发、商业地产等领域拓展；另一类则是全新转型，逐步弱化开发属性，而转向物流、仓储、电子商务等和房地产无关联的行业。

(责编：杨曦、仝宗莉)