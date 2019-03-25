原标题：铁路4月10日调图北京至青岛3小时

原标题：铁路4月10日调图北京至青岛3小时

新京报讯 （记者裴剑飞）记者从中国铁路总公司获悉，从4月10日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图，北京南至青岛北将首次实现3小时以内到达。此外，本次调图服务雄安新区建设，白洋淀站新增10列停站列车。

北京至青岛缩短49分钟

本次调图后，京鲁两地间的铁路距离进一步缩短。优化调整列车运行图后，将安排开行北京南至青岛北一站直达复兴号动车组列车往返各1列，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟。

同时，北京至兰州间高铁运行时间也得到了压缩。调图后，北京西至兰州西间G427/428次列车仅在西安北、郑州东、石家庄等省会车站办理客运业务，北京西至兰州西方向列车运行时间由8小时04分钟压缩至7小时23分钟，兰州西至北京西方向列车运行时间由8小时32分钟压缩至7小时22分钟，并首次开行兰州至成都间动车组列车，运行时间在6小时50分钟左右，较既有线列车运行时间压缩约5小时。

白洋淀站新增10列停站列车

记者注意到，本次调图服务雄安新区建设，在目前白洋淀站停站列车39列的基础上，新增10列白洋淀站停站列车。

中国铁路总公司相关负责人表示，此次优化调整列车运行图后，将为进一步优化运输组织、科学配置运力资源、提高运输供给质量创造条件，提升了大宗货物运输能力。将增加37条跨铁路局集团公司大宗货物直达列车运行线，达到284条。

继续开行81对公益性慢火车

中国铁路总公司相关负责人表示，此次优化调整列车运行图，是铁路总公司深入贯彻落实中央供给侧结构性改革和“调整运输结构，增加铁路货运量”要求的具体行动。

此次调图过程中，铁路部门坚持以市场需求为导向，实施高铁列车开行“一日一图”，优化高铁客运产品，进一步改善广大旅客出行体验。据上海铁路局消息，从4月10日起，周一至周五增开苏州至上海早高峰高铁，该列车苏州站6时53分始发，经停苏州园区（7时02分发车），7时25分终到上海站，定员1112人，方便了苏沪间日通勤居民出行。

普速客运列车方面，全国铁路将继续保持普速列车开行规模，开行普速列车1203对，较调图前增加29.5对，继续开行81对公益性慢火车，满足旅客多样化需求。

(责编：赵爽、仝宗莉)