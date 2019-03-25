原标题：携号转网即将全国推行 操作麻烦多或阻碍用户转网积极性

历经九年地方试点，手机用户盼望的携号转网今年将在全国覆盖实施。

一直以来，对于大多数手机用户，转网(换运营商)就意味着要换手机号，而使用多年的手机号捆绑了太多个人信息，用户通常无法舍弃，很多人不得已选择了双卡双待。

对于绝大多数用户来说，老号码始终是不能丢的，换号码不仅意味着要通知所有亲朋好友，还得去银行、网站、APP等地方更换号码的绑定，十分麻烦。于是乎如今许多用户至少拥有两张不同运营商的手机卡，有的甚至有三张以上。这恐怕也是双卡双待手机在中国如此流行的原因。

实现全国携号转网成为了手机用户一直以来的一个期望。在2019年的政府工作报告中，就明确提出了“在全国实行携号转网”。

工信部部长苗圩在今年全国两会“部长通道”上也透露，将在今年年底之前实现所有手机用户自由携号转网，“你对一家公司不满意了，你可以带着你的号，去选择另外一家为你提供服务。”

试点九年进展缓慢

事实上，携号转网试点如今已经走到了第九个年头。早在2010年11月份，第一批携号转网试点在天津、海南启动。到2014年9月份，第二批携号转网试点在江西、湖北、云南落地实施。2018年12月份，上述试点城市开始执行携号转网新规，并对携号转网流程作出了进一步优化。

但从试点情况来看，该项业务并没有达到市场的预期。“这事基本上是叫好不叫座，说需要转网的用户多，其实真去转网的很少。”通信观察家项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示。

中国信息通信研究院近日发布的数据显示，截至2018年12月底，累计携转167万人次，这其中就包括2018年新增63万人次，同比增长62%。

可见，九年试点的推进速度之慢。

转网过程问题多

电信专家付亮在接受《证券日报》记者采访时表示，试点效果不好的主要原因是，用户在转网的过程中会遇到很多问题，“有的转过去后短信收不到，也有的转出时运营商阻拦，还有转网周期长、程序复杂等问题。”

如今在线办理业务成为了不少消费者的习惯。但出于需要完成实名认证等因素考虑，携号转网暂不支持在线办理。去年12月，携号转网新流程在5个试点省(市)启用后，手机用户发送短信就能完成查询和授权码申请，不过拿到有“通行证”功能的携转授权码后，用户仍需到携入方指定的营业厅才能完成业务办理。

公开报道显示，目前携号转网的用户需要符合一定条件。如果手机号码存在欠费、合约协议尚未到期、非实名认证等情况，就无法通过转网资格审核。

最后，即便携号转网成功，也并不意味着“万事大吉”。

据媒体报道，一位转网成功的用户表示，在办理转出的过程中4G网络会降为2G，在这期间手机无法正常使用。有营业厅工作人员提醒，转网有风险，携出需谨慎，“转出后一是短信或验证码可能会收不到；二是缴费比较麻烦，要去携入方的营业厅或官网缴费。”

有用户反应，携号转网后支付宝、银行等验证码收不到了。还有用户表示，转网后在线充话费不灵了。项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示，验证码收不到是技术问题。而携号转网对运营商主要的影响，在项立刚看来，就是技术系统改造的开支。携号转网需要进行用户管理计费系统的改造，三大运营商需要花费很高的建设维护成本。“要构建网络体系，要构建服务支撑的体系，我基本上预测在中国大概要花60亿元以上的成本或者可能还不止。”

真正能方便转网

尚待解决诸多细节问题

有声音指出，运营商缺少推进携号转网的“内动力”，全国自由携号转网还需鞭策运营商。

工信部近日也印发了指导意见，要加快网络改造和系统建设、积极开展网间联调联试，采取有力措施确保在全国实行“携号转网”；深化“携号转网”业务规范办理，不得擅自增设办理条件、人为设置障碍，不得利用“携号转网”实施恶性竞争行为。

那么，手机用户这次能真正实现自由携号转网了吗？这些转网中的问题还会存在吗？

项立刚的答案是，问题还会存在，“消费者想要真正方便地进行携号转网，还有诸多细节问题需要解决。”

虽然工信部指导意见中要求“不得擅自增设办理条件、人为设置障碍”，但怎么认定是“人为设置障碍”呢？项立刚表示，目前没有这方面的细则，以前也没什么管理办法。

如此一来，只要携号转网过程还存在各种问题，用户中就会有很多人嫌麻烦而放弃。

在《证券日报》记者随机进行的小调查中，有1/4的用户因为嫌麻烦而主动放弃转网，剩余3/4用户有转网意愿。

项立刚表示，虽然携号转网还有些问题待解决，但对于消费者来说，他想转网，他可以带着自己号码去转网，这就保护了消费者合法权益。另外，对于运营商也多了一份压力，“因为如果你不把服务品质、价格做的比较符合消费者的需要，消费者就比较容易的转到对方的运营商去。”

运营商考验与机会并存

中移动用户转网意愿最强

携号转网，对于每一家运营商来说都是一个极大的考验和机会，而目前业界普遍认为移动通信一哥中国移动将承受更大的压力。

从2G时代开始，中国移动早期的优势积累了大批存量用户，随后这些用户陆陆续续开始将手机号码绑定银行卡、社保、网络账号等等，第一次申请的手机号很有可能成为了用户生活中密不可分的一部分，这也是移动与其它运营商竞争的实力之一。

有分析指出，就目前而言，中国移动在资费上已经不再具有优势，而其他运营商是优惠资费会对这些用户产生较大的吸引力，因此，长时间以来用户对中国移动高资费的不满，将有可能在今年年底爆发。

在《证券日报》记者进行的随机调查中，移动用户想携号转网的，占到了有转网意愿用户的3/4。有转网意愿的用户均表示，在转网时其主要考虑的因素是信号覆盖、价格和服务。

有移动用户向《证券日报》记者表示，携号转网实行后他一定会换运营商，“不想用了，价高信号差，地铁上经常连不上信号。”

另一位现在用着两张移动卡的用户告诉《证券日报》记者，他准备将其中一张换成联通的卡，主要考虑各家信号覆盖的问题，“用两个运营商的会好些。另外，移动对老用户不太友好，一些优惠力度大的活动都是对新用户的。”

还有一位移动用户想换联通的原因是，“没用过联通，想试试。”

如何留住客户，或成现在中国移动面临的最大问题。不仅是中国移动，各大运营商长期被诟病的短板，也将不得不认真面对。并且，抓住此次用户转网的机会，把自身业务做好，增强对用户吸引力，也成为运营商加速发展的一个契机。

(责编：杨曦、仝宗莉)