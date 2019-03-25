原标题：本月内北京二手房价环比小幅跌0.23%

本月内北京二手房价环比小幅跌0.23%

本报记者 苏诗钰

随着房地产市场的调控更加细化因城施策，越来越多的卖房者和购房者都趋于理性。家在北京朝阳区的王女士告诉《证券日报》记者，自己去年7月份购买了一套房子，今年3月份小区房价依然稳定，没有上涨苗头。感谢国家大力重拳调控房地产市场，使炒房客退场，让真正的刚需买得起房。

一位近期有购房需求的张先生告诉记者，近期房地产税被多次提及，最近想要出售二手房的用户有所增加，房价也比年前要低很多。一部分原来一直在网上挂的高价房也受此影响，纷纷降价出售。对于刚需购房者来说，可选择的余地更大。

张先生表示，自己年前便有购房打算，一直期待全国两会上能听到有关房地产的“好声音”，两会结束后，最近有关房地产市场的“好声音”也不断，住建部副部长倪虹再次表示，楼市调控不动摇，保持政策连续性。高层定调对稳定房地产市场有着重要的作用。与年前相比，年后看房的的人有所增加，前几天看中的一套房，价格相比同户型的低很多，正在跟房主砍价便被其他购房者抢购了。出现这种情况，也难免会遇到房主借机涨价的情况。综合多种因素，预计下季度房价依然会稳定，上涨和下跌的可能性都不大。

近日，中国人民银行发布的2019年第一季度城镇储户问卷调查报告显示，对下季度房价，25.8%的居民预期“上涨”，52.7%的居民预期“基本不变”，10.5%的居民预期“下降”，11.0%的居民“看不准”。

从房天下发布的数据来看，北京市场截至目前，3月份二手房参考均价为60864元/平方米，比上月小幅下跌0.23%，2月份二手房成交量为6597套，比上月下跌43.8%。2月份新房成交均价49594元/平方米，2月份新房成交285套，比上月下跌94.07%。

中原地产首席分析师张大伟告诉记者，从全国房地产市场成交量看，一二线城市已经基本是二手房占据市场主导，特别是一线城市，北京、上海等城市90%市场成交是二手房。二手房数据更代表市场真实情况。从各地政策内容看， 2019年房地产调控政策取向依然是从严为主，但之前过于严厉，部分城市楼市出现明显调整，不排除政策微调的可能性。

(责编：赵爽、仝宗莉)