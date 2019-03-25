原标题：三大运营商日赚4亿 5G时代能否续写市场传奇？

据报道，截至21日，三大运营商2018年财报悉数出炉。数据显示，三大运营商去年净利1492.48亿元。经计算，平均日赚约4.09亿元。相比2017年，三大运营商2018年的盈利能力加强。2017年三家公司平均日赚约3.65亿元。

三大电信运营商日利润是天文数字，而且逐年提升。而且，这还是三大电信运营商连续数年提速降费的市场环境下取得的。一方面，这是三大电信运营商盈利能力强，另一方面也意味着电信运营商还有更多的提速降费空间，更突显国家推动的提速降费政策不仅顺应民意诉求而且把准了市场脉搏。

3月5日，政府工作报告提出，今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置。此外，工信部部长苗圩在两会“部长通道”上也表示，今年将开展千兆光纤入户试点示范，使过去70%的百兆光纤能够有一部分转到千兆入户。进一步降低移动通信流量资费，单价在去年降低63%的基础上，今年再下降20%以上。降低中小企业专线资费15%以上，年底前实现所有手机用户自由携号转网。

提速降费，是政府主导也是民意倒逼。三大电信运营商的提速降费，利益主导下有些不情不愿，但是其所有制性质，决定了其不得不尊重政策导向和民意诉求。三大电信运营商在提速降费的情况下利润可观，也凸显这样的事实。市场主体，既要按照市场配置资源的方式运行，也要真正关切市场需求端的诉求。

三大电信运营商虽然形成三足鼎立的市场竞争，但其系出同源，各种费用和套餐设置也大同小异，因此消费者缺乏更公平的选择，三大电信运营商也难以摆脱垄断经营的阴影。关键是，靠着低网速和不合理费用的经营方式，三大运营商可以获取更多营收和利润，但如此经营不可持续，也不利于电信技术的更新换代。

靠市场主体本身，无法给电信市场提供更好的供给，只能靠政策导向下的供给侧改革，促使市场主体沿着正确的市场方向前行，更新一个符合市场期待、提升国内海外两个市场竞争能力的电信市场供给侧。

中国今年将启动重点城市的5G商用试点，三大运营商也将开启5G网络布点，年内5G商用全面落地。全球围绕5G技术、设备以及在此基础上的“智能+”展开激烈竞争，甚至由此产生了范围更广的大国博弈。5G技术尚未完全商用，美国已经开启6G研究。由此可见，人工智能时代正式启幕，电信技术不再是简单的通讯载体和由此衍生的简单产业，而是成为支撑整个智能产业的大数据平台和载体。

此外，英国最大的电信硬件运营商英国电信，上月成功获得了中国工信部颁发的全国性牌照。伴随着《外商投资法》的实施，未来会有更多的外国电信运营商在华获得牌照，电信市场真的是“狼来了”。因而，2018年三大电信运营商日赚4.09亿元，也许只是完成了一个时代的市场叙事。赶在残酷的市场竞争前，通过提速降费来适应竞争和博弈可能才是唯一出路。

4G时代，三大运营商已经三分市场，占据了绝对优势的市场份额。今年的提速降费如果落实到位，5G试商用情况良好，三大电信运营商就能稳固既有客户，不让客户流失。5G时代市场机会更多，竞争压力更大，机遇和挑战并存。日赚数亿利润已成昨日传奇，5G时代的市场表现，才能彰显三大电信运营商的英雄本色。(张敬伟)

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