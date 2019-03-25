原标题：住建部：房地产市场调控不会动摇 会保持政策连续性

住建部：房地产市场调控不会动摇 会保持政策连续性

主持人包兴安：今年以来，多个城市从不同层面对原有的房地产市场调控政策作出适度放松。专家认为，目前房地产宏观调控的主基调并没有变化，依然是从严为主，但之前过于严厉，部分城市楼市出现明显调整，不排除政策微调的可能性。

本报记者 杜雨萌

受今年以来多地微调房地产调控政策影响，业内质疑楼市调控放松的声音一直不断。近日，住房和城乡建设部副部长倪虹明确表示，房地产市场调控不会动摇，会保持政策的连续性，与此同时，倪虹对于一些城市传出取消限价政策的消息表示了否定。

对此，如是金融研究院高级研究员杨芹芹昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，目前房地产宏观调控的主基调并没有变化，仍然是“房住不炒”，只是调控方式出现了微调，从“分类调控”改成“分类指导”，实际上，这相当于将权力和责任下移给地方政府，并要求各城市根据自身情况因地制宜。

“从房地产市场调控来说，调控的目标就是保持稳定，所以相对来说，稳定要排在第一位，而调控次之。”58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，无论调控的方式和方法如何改变，继续保持房地产市场稳定仍是2019年楼市的主基调。

今年以来，各地确实从不同层面对原有的房地产市场调控政策作出适度放松。如海口、广州、西安、高碑店等地继续加码人才引进政策，南京施行“房产每平方米计1分”的新积分落户办法，海南省重启房贷“商转公”，明确将重启受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务，以及石家庄户口迁入“零门槛”等。

在张波看来，目前来看，全国新房、二手房市场的成交量以及成交价格已基本稳定，并在城市层面保持未来趋势稳定。虽然各地在短期调控方面出现了一些“放松”动作，但整体调控力度依然从严，且针对需求端限购放松有限，尤其是以北上深为代表的一线城市，近期调控政策的变化极为有限。所以，从客观角度来看，部分城市对于楼市调控政策的松动力度谈不上“大力度”，应理解为部分城市在“因城施策”的政策指导下进行的有针对性“微调”，以此保障该城市的房地产市场稳定。

从调控力度上看，杨芹芹预计，在经济下行压力依然较大的背景下，房地产调控政策或许会有边际宽松迹象，但力度将远不如2014年那么大，更多的是以货币宽松和局部宽松为主，不会出现类似调整房贷首付比例、放开限购这样的“大招”。

(责编：赵爽、杨曦)