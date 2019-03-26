原标题：不动产登记：明年底做到5个工作日内搞定

新华社北京3月25日电（记者 王立彬）自然资源部副部长王广华25日在此间表示，2020年底前，在不动产登记质量进一步提升同时，登记时间力争压缩到5个工作日以内。

王广华在国新办《关于压缩不动产登记办理时间的通知》吹风会上说，目前全国3014个大厅、4万多个窗口、8万多名窗口工作人员每天在为40多万企业和群众提供登记和查询服务，一般登记已由法定30个工作日压缩到15个工作日左右，抵押登记7个工作日。各地贯彻落实中央“放管服”改革和优化营商环境决策部署，如浙江“最多跑一次”、江苏“一窗受理”“集成服务”和广西南宁、福建福州“互联网+不动产登记”等，联合房管、税务推行“一窗受理、并行办理”和信息互通共享，组织开展全国不动产登记窗口作风问题专项整治，压缩时间，便民利企，促进营商环境优化。但一些地区不动产登记耗时长、办证难问题还没有根本解决，距群众期盼还有较大差距。

王广华说，按国务院办公厅印发《关于压缩不动产登记办理时间的通知》要求，将优化流程，提高效率，加强协作，采取信息共享集成、流程集成或人员集成等进行全流程优化，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题。今年底前要流程优化到位，数据和相关信息质量要明显提升，地市级以上城市不动产登记需要使用有关部门信息的，要通过共享获取。企业办理不动产登记需要工商注册有关信息，自然资源部门要与市场监管部门联网，共享信息；个人办理登记需要查证身份信息，自然资源部门直接与公安部门联网。全国所有市县的一般登记、抵押登记办理时间年底力争压缩到10个工作日和5个工作日以内。2020年底前，不动产登记数据要进一步完善，质量要进一步提升，登记时间力争压缩到5个工作日以内。

据介绍，2014年我国《不动产登记暂行条例》正式颁布，2015年不动产登记职责机构全面整合到位，2016年全面实现“颁发新证，停发旧证”，2017年国家与省市县四级联通信息平台建成并正式运行。经过4年多努力，我国全面实现不动产登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。据世界银行发布2019年营商环境评价报告，我国登记财产指标在全球190个经济体排名由上年度41位升至27位。

(责编：蒋琪、杨曦)