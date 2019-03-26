个人全面入场 地方债发行渠道迎扩容

伴随着地方政府债券首次放开商业银行柜台市场发行，地方债发行渠道迎来扩容。3月25日，宁波市及浙江省率先实施地方债柜台发行，个人和中小机构投资者可通过共8家试点银行在当地的营业网点及电子渠道分别购买宁波市土地储备专项债券和浙江省棚改专项债券。这意味着，地方债市场首次向个人及中小投资者全面开放。
业内人士表示，今后个人投资者将会成为地方债投资的一个重要力量，占比有望达到10%至20%，甚至更多。与此同时，在今年地方政府债券、尤其是专项债券市场发行提速的背景下，发行渠道的扩容将有助于推动地方债更顺利地发行，对稳投资、扩内需、补短板发挥积极作用。
本次发行的宁波债券为土地储备专项债券，期限3年，招标确定的发行利率为3.04%，柜台销售额度3亿元；浙江债券为棚改专项债券，期限5年，招标确定的发行利率为3.32%，柜台销售额度11亿元。《经济参考报》记者从多家试点银行了解到，柜台地方债品种在首日上线后，受到了投资者的欢迎。农行本次共分销3.1亿元地方债，浙江债在两小时内售罄，而截至3月25日16点，宁波债销售了90%。建行分销的3000万元宁波债额度也已基本售罄，兴业银行1亿元的浙江债分销额度在10分钟内也售罄。截至25日下午15时左右，宁波银行分销的宁波债也全部售罄。
而在浙江和宁波之后，近期，四川省、陕西省、山东省及北京市也将陆续启动地方债在商业银行柜台市场的发行工作。例如，四川5年期土地储备专项债券59.29亿元，其中15亿元债券将通过商业银行柜台市场发行，认购期为26日至28日。北京地区地方债柜台销售时间预计为4月1日至3日，具体品种、利率和期限以北京市财政地方招标结果为准。
发行渠道的扩容无疑将有助于推动今年地方债更加顺利地发行。财政部数据显示，2019年1月至2月，全国发行地方政府债券7821亿元。WIND数据显示，截至3月20日，当月地方债发行已经超过2700亿元。整体看来，今年以来我国地方债发行已经突破万亿规模。
“由于渠道的限制，快速增长的发行规模给地方债一级市场的资金来源带来了越来越大的压力，一方面，可能形成或者加剧市场资金面的‘挤出效应’，减少机构主体用于其他领域的资金。（下转第三版）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】