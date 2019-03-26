原标题：机构加速抢滩布局金融科技

随着金融与科技的深度融合，金融科技正跃上新风口。一方面，银行等传统金融机构不断加注金融科技砝码。邮储银行、农业银行等多家金融机构近日召开了金融科技专场校园招聘，2019年将在金融科技领域加大研发投入。另一方面，互联网系的金融科技公司快速崛起，腾讯、360金融、乐信等多家巨头近日发布的业绩报告显示，2018年金融科技收入增长迅猛，其中360金融2018年净收入同比增长464%。同时，传统金融机构与科技公司的“跨界合作”也愈加紧密，金融科技发展生态正在形成。

业内专家表示，金融科技的发展将提高金融运行效率，为民企融资、金融防风险带来新的环境，但同时也为金融监管带来了新的挑战。根据监管层近期密集释放的信号，金融科技将获更大力度政策支持，金融科技监管也将同步趋严。

机构“抢滩”布局金融科技

近日，邮储银行、农业银行等多家金融机构召开了金融科技专场校园招聘。其中，邮储银行的招聘启事显示，邮储银行通过科技赋能实现数字化转型，2019年将扩容数据中心、软件研发中心和信息科技部，继续加大金融科技研发投入。

实际上，研发投入的加大只是金融机构密集布局金融科技的一个缩影。中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2018)》显示，银行业纷纷加快金融科技战略布局，主要表现为打造线上线下一体化、全渠道轻型智能服务新模式、加快人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术落地应用，实现现代科技与金融业务的深度融合、积极尝试设立金融科技子公司、积极推进直销银行布局，通过互联网渠道拓展客户等。

例如，平安银行近日表示，2019年将实现零售业务全面AI化。“平安银行将打造科技引领的新零售商业模式。2019年，无论是基础零售，还是消费金融、私人银行和财富管理，都将全面AI，能用科技解决的坚决不用人工解决。”平安银行董事长谢永林近日接受记者采访时说。招商银行近日发布公告，将加快向“金融科技银行”转型，制定年度财务预算方案时将持续加大对金融科技的投入。其中，每年投入金融科技的整体预算额度原则上不低于上一年度本行经审计的营业收入的3.5%。

传统金融机构与科技公司的“跨界合作”也愈加紧密，金融科技发展生态正在形成。近日，360金融和光大银行正式签署战略合作协议，双方将建立“数据共创实验室”，共同孵化金融科技创新应用，进行中小企业金融、个人金融等方面数据模型和数据应用的探索。工商银行与同盾科技达成合作，同盾科技将运用领先的智能风控技术及解决方案，协助工商银行完善大数据风控体系，更好的降低欺诈风险、减少欺诈损失，进一步增强银行对抗外部欺诈风险的防范能力。

金融科技迎政策加码力挺

随着金融科技热度攀升，金融科技的发展也迎来更大力度的政策支持。央行副行长范一飞表示，去年底，央行会同发改委等部门，在北京、上海、广东等10个省市启动了金融科技应用试点。下一步，将总结试点成功经验，加快出台金融科技发展规划。央行金融科技委员会近日召开的2019年第一次会议指出，将研究出台金融科技发展规划，明确金融科技发展目标、重点方向和主要任务，加强统筹布局与行业指导。

中国银行业协会近日发布的《2018年中国银行业服务报告》指出，银行业金融机构要注重金融科技创新，让优质的银行服务触手可及。在风险可控前提下，加大与保险、担保、税务等机构合作的广度与深度，积极研判行业发展趋势，持续拓展科技应用，主动引领创新服务潮流，高质效满足消费者多方位金融需求。

对于金融科技未来的发展趋势，苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言在接受《经济参考报》记者采访时表示，从产业链角度看金融科技，横向可分为资金、场景、数据风控、贷后催收等环节，纵向可分为IT系统、云计算、营销运营、业务入口等层次，业内参与者基本在上述一个或多个环节具有竞争力，并据此参与到金融科技产业链的协作与竞争的大生态中。目前流量获客、资金方、场景等属于稀缺资源，话语权较大，数据风控、营销运营、贷后催收等层面竞争相对激烈，但IT系统、云计算等仍处于初级阶段，未来发展空间广阔。

薛洪言还表示，就产业链中各参与方看，金融科技巨头具有流量、科技、场景等优势，大银行具有资金、产品和客户优势，倾向于各自构建开放平台，吸引中小型机构加入，彼此之间也会强强联合；对于中小型机构来讲，则要突出长板和优势，在不同的开放平台左右逢源，做大营收和利润。

金融科技监管将同步趋严

央行金融科技委员会2019年第一次会议指出，将逐步建立金融科技监管规则体系，持续强化监管科技应用，提升风险态势感知和技防能力，增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。

业内专家表示，金融科技的发展，将大大提高金融运行效率，助力解决中小微企业融资难题，同时也有利于提高风控能力，防范和化解金融风险。不过，金融科技的发展也为金融监管带来新的挑战，根据监管层近期释放的信号，对于金融科技的监管将更趋严。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，金融科技的发展，有利于打破信息孤岛，实现信息共享，将大大提高服务对象获得金融服务的可能性，有利于缓解民营小微企业的融资困境。同时，商业银行积极运用大数据、人工智能等技术推动风控能力升级迭代，将持续提升风险防控水平，筑牢风险防控底线。

不过，金融科技的发展也为金融监管带来新的挑战。薛洪言表示，金融科技的发展改变了金融业的运作模式，模糊了金融与科技的边界，尤其是模糊了牌照业务与非牌照业务的边界，对于当前以牌照监管为核心的监管体系带来了重大挑战。此外，随着数据重要性的提升，数据隐私保护等也变成了急需强化的薄弱环节。

董希淼表示，预计未来，金融科技监管的重点或将围绕三个方面推进。一是建立健全法律法规体系，保障技术运?过程中的法制化、规范化。二是或将借鉴“监管沙盒”的创新式监管模式，测试最佳的监管途径， 也为金融科技的创新提供相应的空间和制度保障。三是运用监管科技手段，使监管能力和监管方式与金融科技的发展相适应。

(责编：李楠桦、杨曦)