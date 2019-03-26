原标题：工信部部长苗圩：特斯拉是中国扩大汽车开放首批受益者

新京报讯 （记者陆一夫）3月25日，在国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2019年会”上，工信部部长苗圩发表主题演讲。他特别提到，特斯拉在上海建厂是中国扩大汽车开放的首批受益者。

苗圩在讲话中表示，下一步工信部将落实减税降负的各项政策部署，持续降低各种制度性交易成本，完善知识产权保护，增强金融服务实体经济的能力，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，让中国继续成为各国企业投资兴业的热土。

苗圩提到，推动制造业高质量发展，要做好两个关键。一是深化改革，通过发挥市场机制的决定性作用，实现制造业的高质量发展，市场机制是最有效率的资源配置。他表示，改革开放40年来的重要经验之一，就是要在坚持市场化改革方向的前提下，处理好政府和市场的关系，政府的角色是“补位”而不是“越位”。事实证明，越是市场竞争充分的领域，越具有国际竞争；越是市场机制充分发挥作用的地区，经济发展就越有活力。

苗圩认为，需要坚持企业主体地位和竞争中性原则，推动产业政策从选择性、差异化向普惠化、功能性的转变，着力减少政府对微观管理的直接干预，让市场机制高效培育资源要素，实现制造业的高质量发展。

另一个关键是开放合作。苗圩表示，通过打造高水平开放型经济，促进制造业的高质量发展，尽管当前单边主义抬头，但是全球化是大趋势。他表示，中国的制造业因开放而兴，未来推动制造业高质量发展，也必须坚持走开放合作共赢的道路。

“我们将按照习近平主席对扩大开放提出的要求，在落实好已有的开放政策的基础上，全面放开一般制造业，全面推动准入前国民待遇+负面清单的制度，为各类企业平等地参与市场竞争创造良好的环境，吸引更多的企业来华投资。”苗圩以汽车产业为例，表示去年工信部制定汽车产业扩大开放的时间表，进一步降低进口整车的关税，扩大开放的力度是前所未有的。

此前苗圩曾表示，“2018年取消了船舶建造、飞机制造外商准入限制，以及专用车和新能源汽车外商股比投资限制，同时明确了其他类汽车开放时间表和路线图。以此为标志，一般制造业已经基本上实现对外资全部开放。”

他特别提到，今年1月份，美国特斯拉公司在中国投资的上海工厂正式动工，成为中国进一步扩大汽车开放的首批直接受益者。

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