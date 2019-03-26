原标题：4月1日起市民可认购北京地方债

宁波债、浙江债昨日开售 网银额度十几分钟内售罄

4月1日起市民可认购北京地方债

3月25日上午，首批柜台地方债——宁波债和浙江债正式发行。宁波债3亿网银额度在2分钟内就被抢光，浙江债网银额度也在十几分钟内售罄。由于柜台地方债是在本地区范围内发行，所以北京地区的客户很难买到昨日的宁波债和浙江债。北京市政府债券4月1日就将登陆北京地区的银行柜台，北京市民届时可在工行、农行等银行柜台和电子渠道认购。不过从北京青年报记者今日了解的情况看，各银行客户经理普遍对地方债业务不熟悉。

关注

首批试点六省市地方债登陆

柜台业务承办银行共7家

根据财政部统一部署，2019年3月25日至4月3日，宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京六个省市财政厅（局）将作为首批试点在柜台市场发行地方政府债。目前包括工行、农行、中行、建行、交行以及兴业、浦发、宁波8家银行已公开上线计划。3月15日，财政部发布《关于开展通过商业银行柜台市场发行地方政府债券工作的通知》，明确了地方债可通过商业银行柜台市场在本地区范围内（计划单列市政府债券在本省范围内）发行。

宁波市财政厅官网显示，此次将于银行柜台发行的2019年宁波市政府债券总金额为3亿元，投资者可通过工行、农行、建行和宁波银行4家银行柜台、网站、手机APP等渠道购买。浙江省财政厅此次通过商业银行柜台市场面向个人和中小机构发行面值不超过11亿元的棚改专项债券，主要用于浙江省共5个棚户区改造项目。柜台业务承办银行共7家，分别为工行、农行、中行、建行、交行五大行以及兴业和浦发两家股份制银行。

走访

北京地区银行网点

不卖外地地方债

北京地区的客户可不可以买到宁波债和浙江债呢？宁波银行表示，该行发售的宁波债，系统设置只能浙江省内居民买，所以北京的客户无法买到。农行表示，宁波债和浙江债主要在这两个地区发行，北京的网点柜台不会发售，可能有少量网银额度北京地区的客户也可以共享。

昨日上午9点，北京青年报记者走访几家银行网点，大堂工作人员普遍表示对地方债业务的具体情况不太清楚。东城区某大行网点的大堂经理告诉记者，债市交易要10点才开始，宁波债和浙江债的具体情况不太明白，“还要去问问其他同事，不过您可以到时在手机银行上试试”。其他几家大行的客户经理也称，都是从新闻上看到地方债要上银行柜台的消息，但是暂时还没有接到上级通知，也没参加相关的业务培训。

体验

宁波债网银额度2分钟售罄

宁波银行提前完成分销任务

昨日上午9点40分，北青报记者登录工行和农行手机银行,在债券栏目里，都可看见宁波债和浙江债的信息，前者票面利率3.04%，期限3年；后者期限5年，票面利率3.32%。两者均为一年付息一次，债券面100元，不过由于交易时间未到，还不能购买。

10点整，北青报记者首先在工行APP里试图购买宁波债，操作到最后一步，系统显示“对不起，您所在的地区暂未开办此债券业务。”北青报记者随即去农行APP里购买，可是宁波债显示“已售完”，浙江债还有额度。10:03，记者按照提示操作，很快成功购买了100元浙江债，这时系统显示还剩余7000多份。10:16，农行APP显示，浙江债也全部售完。

根据农行此前发布的公告，该行拟于3月25日至27日发售浙江省棚改专项债券和宁波市政府专项债券，拟发售额度分别为不超过2亿元和1.1亿元。投资者可通过当地营业网点和网银、掌银等渠道认购，最低认购金额为100元，认购债券数量为100元面值的整数倍。

事实上，宁波当地的网点柜台发售也很火爆。北青报记者昨日从宁波银行获悉，自3月25日上午10：00起，该行通过营业网点、网上银行、手机银行三大认购渠道全面启动宁波债柜台市场销售工作。开售后10分钟销售额就接近1500万元。截止到下午15:03:55，宁波银行分销的宁波债全部售罄，提前两天完成任务，本来发行期应该有三天。

聚焦

北京债4月1日上柜发行

定价高于同期限定期存款利率

工行北京市分行官方公众号近日发布的公告称，北京市地方政府债将于4月1日至3日间发行，为5年期固定利率债券，首发利率将于3月29日确定，定价高于同期限定期存款和记账式国债利率，个人和对公客户100元起即可认购，通过工商银行柜面和电子银行渠道均可购买。

地方债登陆柜台，无疑给广大个人客户增加了一个新的投资渠道，大家会对这个新生事物青睐有加吗？经常在银行买理财产品的李女士认为，她不太了解地方债，所以不会贸然投资。但从昨日发售的债券来看，地方债的收益率比目前银行理财产品还低不少，她感觉吸引力有限。而投资经验比较丰富的李先生则表示，目前的地方债收益率没有国开债高，风险也不一定比国开债还低，所以他还需要观察了解更多再做选择。北京土生土长的张大爷则表示，等4月1日北京债上市，他一定会去买一点儿，因为“要支持北京建设，而且肯定安全，心里拿着踏实。”

观点

柜台地方债投资起点为100元

流动性好且可随时买卖

业内人士认为，随着银行理财逐步打破刚兑并进行净值化转型，相对信用资质普遍更好的地方债的投资优势将进一步凸显。就投资门槛而言，柜台地方债投资起点金额为100元，最小递增单位均为100元面值，相对理财产品、大额存单交易门槛较低，适合个人和中小投资者认购。除此之外，通过商业银行柜台认购的政府债券可在交易时段内随时买卖，交易资金实时清算，能够满足投资者对于流动性的要求。

苏宁金融研究院特约研究员何南野认为，上线地方债有助于为银行客户提供多样化产品，提升客户黏性。目前来看，多数银行都会上线地方债柜台业务，不过，未来有可能出现差异化发展。大银行会上线更多低风险、较低收益、资质更优的地方债，中小银行和区域银行会布局更多中等风险、中等收益的地方债。

官方声音

3.08万亿地方债限额 争取9月底前发行完毕

3月24日，财政部部长刘昆在中国发展高层论坛2019年会上的相关讨论单元中表示，加快地方政府债券发行使用，争取9月底前将全年新增地方政府债务限额3.08万亿元发行完毕，同时督促各地加快资金拨付，及时用在项目上，充分发挥对地方稳投资、扩内需的积极作用。

据介绍，2018年年末，地方政府债务余额18.39万亿元，债务率为76.6%，远低于国际通行的警戒线，债务风险总体可控。

刘昆表示，今年将坚持疏堵并举，有效防控地方政府债务风险，特别是隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量。对违法违规举债融资行为发现一起、问责一起、通报一起，终身问责，倒查责任。妥善处置隐性债务存量，有效降低债务风险水平。 （记者 任笑元）

(责编：蒋琪、杨曦)