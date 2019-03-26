原标题：澳门特区行政长官崔世安将应邀出席博鳌亚洲论坛

中新社澳门3月25日电 澳门特区政府发言人办公室25日公布，行政长官崔世安应邀将于3月27日至28日出席在海南省举行的博鳌亚洲论坛2019年年会。

博鳌亚洲论坛2019年年会新闻中心工作大厅。中新社记者 骆云飞 摄

特区政府发言人办公室的消息说，今年特邀外交部驻澳门特派员公署特派员沈蓓莉为随团顾问，随同崔世安参会的还包括行政长官办公室主任柯岚、新闻局局长陈致平、礼宾公关外事办公室主任李月梅等。

据介绍，本次年会将于3月26日至3月29日在海南博鳌举行，主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。崔世安将出席28日上午举行的开幕大会。

崔世安不在澳门期间，先后由经济财政司司长梁维特、行政法务司司长陈海帆临时代理行政长官的职务。(完)

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