原标题：博鳌亚洲论坛年会聚焦协同行动 推动共同发展

3月26日-29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在中国海南博鳌举行，主题是“共同命运 共同行动 共同发展”。博鳌亚洲论坛已成为推动亚洲区域一体化，凝聚广泛共识，打造命运共同体的高端对话平台。

凝聚共识 扩大“朋友圈”

作为中国今年首个重要主场外交活动，博鳌论坛年会吸引了60多个国家的2000多名嘉宾，其中有韩国总理李洛渊、老挝总理通伦、卢森堡首相贝泰尔；多位外国前政要，包括菲律宾前总统阿罗约、巴基斯坦前总理阿齐兹、意大利前总理普罗迪、墨西哥前总统塞迪略等；50多位国外部长级官员和国际组织负责人，以及180多名企业领袖参加论坛。除了亚洲国家，博鳌论坛不断扩大“朋友圈”，美国、法国、澳大利亚、巴西、塞尔维亚等国政府、企业代表参与论坛活动。各方代表相聚在风景如画的博鳌小镇，围绕世界、区域治理以及创新驱动等话题，交流经验、贡献智慧、凝聚共识。

博鳌亚洲论坛“请进来”的同时，也“走出去”，打造开放性平台。2004年，论坛首次在境外举办国际会议——德黑兰能源论坛。之后在孟买、迪拜、阿斯塔纳、曼谷、首尔等多个亚洲国家城市举办专题会议，邀请多国企业家到会议举办国参访，切实推动双边多边经贸往来。此外，博鳌论坛在西雅图(2014年)、伦敦(2015年)、墨尔本(2016年)、巴黎(2017年)、罗马(2018年)等西方国家城市举行国际会议，在全球化背景下，增进欧亚之间互信、合作与战略对接。

博鳌亚洲论坛拓展与其它国家论坛间合作，加强联动，实现资源共享。2015年，论坛与俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛签署合作备忘录，在圣彼得堡论坛框架下共同举办中国主题会议。博鳌亚洲论坛2016年起与哈萨克斯坦阿斯塔纳经济论坛合作，在其框架下共同探讨“一带一路”建设与战略对接。

议题丰富 持续提升影响力

博鳌亚洲论坛创办于2001年。18年来，飞速发展的中国成为世界经济大国，步入世界舞台的中央。博鳌论坛也从纯经济论坛转变为综合性高端对话平台，成为立足亚洲面向世界的开放、包容、对话、合作的重要世界舞台。

从论坛历届年会主题来看，开始时聚焦亚洲区域经济的绿色、可持续、包容性发展，自2011年始每年发布《亚洲经济一体化报告》《新兴经济体报告》《亚洲竞争力报告》。今年将首次推出《亚洲金融发展报告》，重点总结亚洲区域基础设施融资领域面临的机遇、挑战与实践。四大重磅学术报告旨在向世界讲述亚洲的现状与未来。博鳌论坛立足亚洲区域一体化与新兴经济体发展的初衷由此可见一斑。

近年来，博鳌论坛影响力不断提升，更具世界气质。面对保护主义、逆全球化思潮，博鳌论坛以全球化视野审视亚洲发展进程，重点推动“一带一路”框架下各国的战略对接，为打造命运共同体注入新动能。

今年博鳌论坛的主题是“共同命运 共同行动 共同发展”，下设五大版块：“开放型世界经济”、“多边主义、区域合作、全球治理”、“创新驱动”、“高质量发展”和“热点前沿”版块。围绕年会主题，设立分论坛、CEO对话、圆桌会议等60多场活动。在丰富的议题设置中，除了探讨中国经济社会发展进程以及亚洲区域创新发展的话题外，还关注5G物联、人工智能、共享经济、WTO面临的挑战与改革等全球化议题，为全球治理提供智慧与方案。

(责编：杨曦、蒋琪)