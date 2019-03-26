原标题：深圳去年新增22万技能人才

本报讯 （记者刘友婷 通讯员林浩）记者从近日召开的2018年度深圳市高技能人才认定暨技能大赛总结大会上获悉，2018年，深圳市技能人才新增22万名，高技能人才占比提升至31.2%，发放各类技能培训补贴8500万元。

据统计，2018年，深圳新建市级技能大师工作室10个、技师工作站12个、高技能人才培训基地26个，全市累计建成技能大师工作室33个、技师工作站115个、高技能人才培训基地174个，其中国家级培养载体3个。向企业和个人发放各类培训补贴8500万元，惠及15万名职工，推动了用人单位开展职业技能培训。高技能人才公共实训年服务量达到1.4万人次，继续教育年服务量达到1.5万人次。

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