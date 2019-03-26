原标题：德国商业景气指数连跌六个月后首度回升

中新社柏林3月25日电 (耿卓 彭大伟)在连续六个月出现下跌后，德国慕尼黑ifo经济研究所25日公布的三月德国商业景气指数首度止跌回升。

Ifo所调查显示，尽管面临着英国脱欧的不确定性以及美国与欧盟的贸易争端，德国本土企业仍然对将来的经营形势充满乐观。前述报告给出的三月份商业景气指数从上月的98.7升至99.6，高于此前经济学家普遍预测的98.5。除制造业企业对前景预测稍显悲观外，服务行业、贸易行业以及建筑行业企业都对当前以及将来的经营形势充满乐观。黑森-图林根银行经济学家帕特里克·博尔特(Patrick Boldt)表示：“尽管面临着英国脱欧带来的不确定性以及对贸易争端的担忧，德国经济仍然表现出强大的韧性。”

“德国经济抵御住了衰退的可能性。”慕尼黑ifo经济研究所所长菲斯特表示。三月德国商业景气指数公布后，当天的德国股市DAX指数和欧元汇率均出现小幅上涨。

不过，亦有经济学家提醒不宜对德国经济前景过于乐观。德国复兴信贷银行首席经济学家约尔格·措伊纳当天指出，德国经济增长仍未驶出“慢车道”，受全球经济和贸易因素以及英国无协议“脱欧”可能性的影响，德国依赖出口的工业门类预计会受到影响。

每月公布的ifo商业景气指数是在对大约9000家德国公司开展调查基础上得到的，被视作德国经济重要晴雨表。(完)

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