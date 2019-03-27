原标题：大学生消费有啥新动向

伴随着“00”后逐渐步入高等学府，大学生消费也悄然发生变化。有关机构近期发布的大学生消费调查显示，和此前的“80后”“90后”相比，今天的大学生消费线上支付和超前消费更为普遍，对未来的收入和消费状况更加乐观。

大学生是一个充满活力和潜力的消费群体，其消费状况不仅折射出中国社会的变迁，也影响着今后的社会消费趋势。专家指出，大学生整体消费活力强没什么不好，但具体到个人，有必要引导其根据自身经济情况合理规划、理性消费，避免过度透支。

钱花哪儿了？

——基本生活之外，游戏通信支出也不少

“每个月没有特殊情况的话基本要花2000元多一点，主要用在一日三餐、水果，偶尔还会和同学一起出去改善伙食。然后就是衣服了，每年开学还有换季的时候都要买不少衣服，这方面开销也不小。”刘欣欣是东北大学研究生一年级的学生，其消费基本上都花在了“吃”“穿”上。

与刘欣欣不一样的是，郑州大学大四学生小王，除了必要的饮食开支，相当一部分钱花在了游戏消费上。“我每个月的开支基本上在1200元左右。因为我比较喜欢打游戏，所以每个月都会在游戏上花一部分钱，像购买英雄皮肤还有一些道具之类的。”

据艾瑞咨询发布的最近一期《大学生消费洞察报告》统计，2018年在校大学生中，女生和男生在食品饮料、日化用品、鞋帽服饰等非必要支出领域上的消费结构有明显差异。女生对服饰鞋包以及沐浴洗发、护肤彩妆等日化用品的消费需求较男生强烈，而男生在人际关系以及个人爱好上的支出比较高。同时，大学生更换手机的平均时长为14个月，多数大学生在校期间至少会换一次手机，苹果和华为是最爱用的品牌。

除男女差异之外，不同年级的学生在消费倾向上也有所不同。“大一的时候对服装、化妆品之类的不太在意，感觉都差不多，大三大四基本上就只选择那些惯用的品牌，或者是同学推荐的比较好用的牌子。”刘欣欣说。

据了解，大学生使用的品牌在大学期间迭代升级，大一新生更喜欢挖掘平价好用的新品牌，大二、大三学生尝新意愿和接受推荐的比例变得更高，大四学生则更倾向在同一品牌类购齐所需产品，更加注重性价比，同时购买国产优质品牌的意愿更强。

怎么花钱？

——移动支付成为主流，出门不爱带现金

《大学生消费洞察报告》显示，经常用线上支付的比例超过95%；食品饮料就近购买，手机护肤等个人用品网上购买和线下购买的比例约为6∶4。具体来看，90.7%的大学生经常使用淘宝，其次为天猫和京东，二三线城市使用唯品会和拼多多的比例高于一线城市。在一线城市读书的大学生使用网易考拉、苏宁易购、小红书、亚马逊、网易严选的比例高于二三四线城市。

“平时基本上都是用的移动支付，而且现在移动支付也很方便，不管是超市还是路边小摊都能用手机支付，感觉上次用现金都是很久之前的事情了。”刘欣欣说，自己之前总是丢钱，但是自从有了移动支付之后，出门都不用带现金，生活也方便了许多。

专家指出，“95后”这一代大学生大多数是互联网的“原住民”。特别是随着中国移动支付的普及，他们得以在消费活动中体验无现金支付的速度和便捷。不过，这也容易造成过度消费的问题。“移动支付太方便，不知不觉就超支了。”多名在校大学生坦言。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明表示，现在大学生接触的很多消费产品确实在移动支付端上更加便利，这是一种正常现象，有助于培养线上消费的群体。“相对于其他消费者，大学生的消费层次、消费品位较高，这有利于培养一个新的消费动能。但是我们也要看到，大学生群体普遍还没有稳定的收入，线上消费过于便捷可能会导致消费透支，大学生线上消费还要注重量入为出。在这方面，学校和家长都应该进行相应的教育。”白明强调。

“超前消费”怎么看？

——对未来预期乐观，但应合理规划、理性消费

在走访中，不少大学生都表达出了“超前消费”的理念以及对于未来的乐观预期。因此在校期间，适当进行“透支消费”成为不少人的选择。不过，也有极少部分学生受到虚荣、攀比等心理因素的影响，冲动消费、过度消费，甚至陷入“现金贷”“套路贷”的漩涡。

据统计，在利率相同的情况下，超过半数的大学生更愿意选择“花呗”“京东白条”作为透支手段使用。相比之下，传统的银行信用卡在大学生消费群体中的优势并不明显。分析人士认为，电商平台较易切入到大学生信贷市场，主要是因为开通简单、支付快捷、还款方便。

北京航空航天大学法学院辅导员马艺文表示，只要学生做好规划，选择安全、可以信任的渠道，一定限度内的超前消费本身并没有问题。“应对网络贷款特别是现金贷中存在的套路和骗局，一方面需要学生自己树立正确的消费观念，提高理性消费的意识；另一方面学校也应加强教育力度，引导学生正确认识网络信贷，了解网络信贷的风险，并教授学生规避风险和维护自身权益的方法。”马艺文说。

事实上，多数在校大学生明白理性消费的重要性。“我觉得超前消费有优点也有‘负债累累’的情况。我们要做好规划，不要适得其反。”山东大学大四学生宋瑞洁表示。在她看来，理性消费要做到给需要的物品“评级”。如果是急需的、尽早使用收益越大的，提前消费是无可厚非的，如果不是则最好不要透支，毕竟“钱要花在刀刃上”。

专家建议，年轻人由于生理、心理等因素，容易发生冲动型、非理性的消费行为。社会和学校有必要引导学生建立良好的消费观，正确认识生活、事业与金钱、消费的关系。（王俊岭 史若晨）

(责编：仝宗莉、蒋琪)