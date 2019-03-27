原标题：中国四部委出台新能源汽车财政补贴新政 行业影响几何？

3月26日，中国财政部、工信部等四部委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》出台。其中明确，要“提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求”，并“降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落”。

2018年，中国新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比均增六成；其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销大涨。在几乎不可遏制的下行汽车消费大环境下，中国新能源汽车走出了漂亮的增长弧线。那么，新能源汽车财政补贴新政出台，对行业影响几何？

新能源引领中国汽车产业“换道超车”

2013年以来，中国启动了新一轮新能源汽车推广应用，支持措施逐年丰富。各大部委先后推出数十项政策措施，涵盖技术创新、研发生产、购置补贴、税收优惠、推广使用、准入监督、安全监督等各个方面，涉及动力电池、电机电控、充电设施等全产业链环节。国家形成扶优扶强的政策导向，持续支持新能源汽车推广应用。

此外，主管部门还积极推动新能源汽车扩大开放，取消纯电动汽车合资家数限制，在自贸试验区开展放开新能源汽车合资股比限制试点工作。

放眼全球，受益于连续多年来中国新能源汽车产业政策的明确以及产业规划、配套政策的系统出台，中国在新一轮汽车产业转型升级中抢占了先机。近三年来，全球新能源汽车增长势头迅猛。

“后补贴时代”挑战中蕴藏机遇

随着新能源汽车产业规模的增大，新能源汽车财政补贴新政的出台已在业内预计之中。有分析认为，补贴退坡是合理的，但会给产业带来一定压力，需要新能源车整车、电池、材料等全产业链共同降本增效，应对补贴退坡影响。在补贴退坡的同时，应继续加强对使用端的支持力度，如差异化交通管理、充电基础设施建设、二手车等，并尽可能明确“后补贴时代”的扶持政策，包括延长免征购置税、双积分等，给行业明确预期。

当然更要看到，国家补贴的退坡、非限购城市销量占比的提升以及优质车型的不断涌现，将促使政策对销量的影响减弱，新能源汽车销量增长将过渡到“消费驱动”。

如何看待进入“后补贴时代”的机遇？一些前景已经可以描摹。

首先，电池技术会更为成熟、成本会更低。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，新能源汽车代表了汽车工业的发展方向，而纯电动是未来的推广趋势。估计电池系统价格在5年之内会降低至每千瓦时100美元左右，在这一水平上，新能源车跟传统车的性价比就可以竞争了，“预计在2025年之后会形成爆发式大发展”。

其次，要加强储备和市场培育。特别是加强核心和前瞻技术储备，以及私人消费市场培育。

第三，新能源汽车会更加智能化。宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群认为，目前中国的人工智能、移动通信网络、动力电池等技术的结合，可以推动智能汽车发展走在前列。以后汽车将不仅是代步工具，更是智能助手，会延伸为人离不开的一部分。

欧阳明高也认为，面向2035，我们将迎来新能源智能化电动汽车新时代。现在的新能源汽车处在初级的“电动汽车”阶段，经历新能源和智能化并行发展，将会进入新能源、智能化、电动汽车新时代。（记者 魏晞）

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