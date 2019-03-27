原标题：专家： 降低社保费率激活微观主体活力

对于落实降低社会保险费率部署，国务院会议决定，一是核定调低社保缴费基数。二是将阶段性降低失业和工伤保险费率政策再延长一年。

对此，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，激活微观主体活力，除了减税之外，就是要降费，而社保费是重要的一块，要让企业减负增强抵御风险的能力就需要对社保费率有所下调。此外，一次性、大力度进行实质性的费率降低，切实降低企业的用工成本，缓解企业的经营压力，也有利于稳就业。

北京化工大学文法学院教授刘昌平昨日对《证券日报》记者表示，此次降低社保费率符合市场预期。原来社保缴费基数是统一的、按当地的社会平均工资的20%来缴，核定后符合标准人员可在平均工资60%至300%之间自愿选择缴费基数，对企业、对个人都是好消息。

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