原标题：外交部：对泛美开发银行决定取消成都年会深表遗憾

新华社北京3月26日电（记者侯晓晨）针对泛美开发银行决定取消原计划本周在成都举行的第60届年会，外交部发言人耿爽26日表示，个别国家不顾年会宗旨，不顾中方立场和关切，不顾东道国的真诚努力，坚持操弄委内瑞拉问题，导致年会无法按计划顺利举行，中方深表遗憾。

耿爽在当日例行记者会上回答相关提问时透露，泛美开发银行第60届理事会年会原定于3月26日至31日在成都举行。中方作为承办国对此次年会高度重视，做了大量筹备工作，希望与各方共同努力，将年会开成团结、合作、共赢的会议，取得圆满成功。

他表示，包括中方在内的绝大多数泛美行成员国都认为，泛美行年会是金融界的会议，应聚焦金融合作，不是讨论敏感政治议题的合适场合。但个别国家持续搅动委内瑞拉问题这一敏感政治议题，在各成员国存在严重分歧的情况下，在年会临近时仓促通过瓜伊多任命的新理事和执董，并坚持推动其来华与会。

“中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯的、明确的，主张各方都应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，遵循国际法和国际关系基本准则，不干涉委内瑞拉内政。”耿爽说，虽然瓜伊多提名的理事通过了泛美行表决程序，但瓜本人并非经合法程序产生的总统，缺乏合法性，中方难以允许其代表来华参会。更迭委在泛美行的代表既无助于委问题的解决，也破坏了泛美行年会氛围、干扰了会议的筹备进程。

耿爽说，为保证年会顺利进行，中方表明对委代表与会问题的审慎态度，也提出合情合理的解决方案，并持续与有关各方深入沟通、协调立场，呼吁各方秉持友好合作的办会初心、避免将会议政治化，“这从根本上符合各方的共同利益”。

他表示，中方提出的意见和方案，体现了对泛美行和各成员的尊重，也体现了中方作为东道国希望成功办会的诚意，是负责任的表现。然而，个别国家不顾年会宗旨，不顾中方立场和关切，不顾东道国的真诚努力，强人所难，坚持操弄委内瑞拉问题，强行让瓜伊多代表来参会，导致年会无法按计划顺利举行，这是各方都不愿看到的，责任不在中方。

“中方对泛美行决定取消成都年会深表遗憾。”耿爽说，绝大多数泛美行成员国都认同中方的主张，认为年会应当聚焦金融合作，不应该受到争议性政治议题的干扰，也非常清楚究竟是谁在阻挠会议的成功举办。“中方相信，我们与泛美行和广大拉美国家的合作不会受到干扰，对未来加强彼此间的合作充满信心。”

(责编：仝宗莉、蒋琪)