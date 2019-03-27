原标题：机构报告说电子网络市场能为非洲创造300万就业岗位

新华社基加利3月26日电（记者吕天然）全球管理咨询公司波士顿咨询公司26日在卢旺达首都基加利发布报告说，在2025年之前，电子网络市场能为非洲创造约300万个新就业岗位。

这份报告是在此间举行的非洲首席执行官论坛期间发布的。报告说，电子网络市场创造的新就业岗位中，约58%将来自消费品行业，18%来自出行服务行业，9%来自旅游和酒店住宿行业。

报告认为，这类市场能在最低限度影响现有商业形态和劳动力的前提下，提升非洲民众收入水平，推动包容性经济增长。不过，当地电子网络市场的发展也面临基础设施落后、监管不透明等挑战。

非洲领先的电商企业Jumia联合创始人、联合首席执行官杰里米·奥达拉在论坛上接受新华社记者采访时表示，非洲电商行业正面临巨大机遇，但本地和国际电商在非洲发展都面临一定挑战。

非洲首席执行官论坛于25日至26日在基加利举行，约1500名来自非洲的首席执行官、国际投资者、专家和相关政策制定者参加论坛。

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