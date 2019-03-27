用电数据成信用资产 “电e贷”将助小微企业融资

新华社北京3月26日电（记者于佳欣）记者26日从国家电网公司旗下的国网电商公司获悉，该公司与中国建设银行通过发掘电力大数据价值，合作推出“电e贷”产品，将帮助小微企业破解融资难、融资贵等问题。
据悉，作为“互联网+金融”的创新性结合，“电e贷”业务主要依据企业用电相关数据信息，用于企业生产经营周转的纯线上无抵押信用贷款产品。
据国网电商公司相关负责人介绍，“电e贷”前端是以智能电表为终端来采集企业用电数据，充分发掘了电力大数据的价值，以用电信息来感知企业的经营发展状况，在银行授信依据中真实性、指向性优势明显。银行则依据企业电费信息和多维度信用情况开展线上评价、额度测算和信贷审批。
业内人士指出，以用电信息来感知企业经营发展状况，进一步健全了银行等金融机构对企业信用评价的指标体系，实现更精准、完善的征信。
此外，这一产品的推出也被视为泛在电力物联网面向用户侧、面向社会的标志性应用，是国家电网公司加快推进泛在电力物联网的又一积极举措。
数据显示，目前国家电网公司系统接入智能电表等各类终端5.4亿余台（套），智能电表覆盖率达到99%，智能电表具有典型的物联网终端特征，为电力大数据的自动采集和应用奠定了坚实基础，是国家电网泛在电力物联网用户侧的重要入口。
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