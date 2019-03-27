原标题：4月1日起出入境证件可全国通办 24小时服务平台同时上线

原标题：出入境证件可全国通办了

本报讯（记者林靖）今天上午，记者从国家移民管理局新闻发布会上获悉，今年4月1日起，中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件实行“全国通办”，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申请办理上述出入境证件，申办手续与户籍地一致。4月1日，国家移民管理局政务服务平台也将同步上线，可为群众提供24小时网上服务。

出入境证件实行“全国通办”后，可以实现三个“都能办”：全国各地都能办，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申办出入境证件，申请材料与户籍地一致；内地居民都能办，即不受户籍地、居住地等条件限制，内地居民均可在异地申办出入境证件；出国出境证件都能办，即中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等都可在异地申办。

此次推出的新举措还包括异地申办赴港澳台团队旅游签注可在自助签注机上办理，立等可取。

随着我国经济社会快速发展，全国人口流动日趋频繁，异地就业工作、异地就学创业、异地居住养老日益增多，群众异地办理出入境证件的需求呈不断增长的趋势。据估算，2019年将有2100万以上人次异地申办出入境证件，今后还将逐年大幅增长。实施出入境证件“全国通办”是国家移民管理局推出的一项重大改革措施，调整了以往在户籍地申办出入境证件的规定做法。

今后，内地居民不再需要为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，有效减轻群众办事办证负担。据估算，仅交通费一项第一年度即可为群众节省200亿元以上。 同时，有关公司企业外地员工出国出境不再需要回户籍地办理出入境证件，有利于减少因员工请假停工减产带来的损失，提高因商务活动办理出国出境证件的效率，有效节约经营管理成本，提升企业竞争力，为企业的发展创造更加优质的营商环境。

4月1日，国家移民管理局政务服务平台也将同步上线，可为群众提供24小时网上服务，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。

该平台通过服务网站、国家移民管理局APP、第三方平台等方式，具备证件预约申请、往来港澳台旅游签注办理、证件进度查询、证件信息查询、出入境记录查询、办事指引查询等功能。

(责编：赵爽、仝宗莉)