原标题：我国油气消费对外依存度双创新高

中国石油企业协会近日在京发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018—2019）》。《蓝皮书》显示，2018年，我国石油企业海外油气权益产量突破2亿吨，达到2.01亿吨油当量；与此同时，我国油气对外依存度双创新高，其中石油对外依存度逼近70%，天然气对外依存度升至45.3%。

我国海外油气权益产量突破2亿吨

《蓝皮书》指出，2018年，我国石油企业海外油气权益产量突破2亿吨，达到2.01亿吨油当量，较2017年增长3.7%，其中权益原油产量1.6亿吨，权益天然气产量500亿立方米。

在油气海外业务大步前进的同时，国有三大石油公司积极实施资产优化策略，经营重心从更加注重规模发展向更加注重效益转变。不止是投资领域多元化，中国海外油气投资多元化主体局面也基本形成，民营企业“走出去”步伐逐步加快。数据显示，目前中国已有30多家油气企业，在中东、美洲、中亚和非洲等地的50多个国家拥有200多个油气项目，在促进沿线国家经济社会发展的同时，也有效地保障了中国的能源供给安全。

2018年，我国石油企业继续深化油气合作，在哈萨克斯坦的卡沙甘油田、巴西的里贝拉油田、俄罗斯的亚马尔LNG等大型项目进展顺利，成功收购阿布扎比石油资产，中标伊拉克、巴西等国的油田项目，与卡塔尔签署LNG供应大单，完成哈萨克斯坦2座炼厂现代化升级改造，即将建成中俄天然气东线。

石油天然气对外依存度双创新高

《蓝皮书》显示，我原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨，石油对外依存度逼近70%；天然气消费继续保持强劲增长，对外依存度升至45.3%。

2018年，我国石油表观消费量达6.48亿吨，较上年增长6.95%；国内原油产量连续第3年下滑，降至1.89亿吨，与上年相比下降1.3%，降幅收窄1.9个百分点；原油加工量首破6亿吨大关，达到6.06亿吨，与上年相比增长6.7%；成品油产量3.6亿吨，增长3.6%；成品油净出口量再创新高，达到4608万吨，与上年相比增长12.8%。

2018年，我国天然气消费继续保持强劲增长。继2017年我国成为世界最大原油进口国之后，2018年又超过日本，成为世界最大的天然气进口国。全年原油净进口量达4.6亿吨，与上年相比增长10.9%，石油对外依存度升至69.8%；进口天然气9038.5万吨，同比大幅增长31.9%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，我国天然气进口量为1430亿立方米，天然气对外依存度将增至46.4%。

在下游领域，2018年，我国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原油一次加工能力净增2225万吨/年，超过全球净增能力的50%，总炼能增至8.3亿吨/年，全国炼厂平均开工率72.9%，为全球最低。预计2019年，随着地方民营大型炼化项目相继投产，全国原油一次加工能力净增3200万吨/年，过剩能力达到1.2亿吨/年。

全球油气秩序重构博弈进入新阶段

受世界石油市场供需变化、地缘政治局势紧张等因素影响，国际石油价格呈现缓慢上升态势。《蓝皮书》认为，世界经济增长动能减弱，全球油气秩序重构博弈进入新阶段，国际油价呈宽幅震荡走势。

2018年，世界GDP增长率按购买力平价（PPP）计算为3.7%、按市场汇率计算为3.2%，增速与上一年持平，但增长动能开始减弱，未来增速下行可能性增大。全年布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分别上涨31%和27.6%，带动油气行业整体回暖。2018年，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。

2018年世界油气市场整体呈现复苏态势，全年勘探开发投资增长5%，达4720亿美元；全球石油供应有所增加，达9900万桶/日；石油消费量为9879万桶/日，同比增长1.58%；全球油、气产量分别为44.5亿吨和3.97万亿立方米，与上年相比分别增长1.7%和4.5%，北美地区油气产量与上年相比分别增长12.6%和9.1%，是世界油气产量增长的主要地区。

2018年，全球天然气消费量为3.86万亿立方米，与上年相比增长5.3%，是过去5年平均增速的2.3倍。全球天然气贸易量为1.21万亿立方米，与上年相比增长7.1%，其中LNG贸易量为3.26亿吨，与上年相比增幅达9%，是管道气增幅的2倍。美国LNG出口2105万吨，同比增长63%。随着LNG现货市场快速增长，天然气市场全球化进程加快，消费国选择性更多。

《蓝皮书》预测，2018年世界石油炼制产业竞争格局进一步深化，亚洲炼油能力呈下降趋势，欧洲炼油市场利润创新低，美国炼油厂开工率和加工能力小幅上升。展望2019年，国际油价下行压力较大，全球对LNG需求日趋增加，现货LNG价格将继续攀升，世界炼油产能扩张速度将放缓，产业中心将继续东移。

(责编：李楠桦、仝宗莉)