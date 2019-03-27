中国太保：创新产品服务供给 服务经济社会发展

2018年，中国太保产险持续优化产品服务创新供给，全面保障社会民生，为经济社会发展保驾护航。其中，开发农险产品414款，助力农业保险供给侧改革；为工业企业提供全方位风险保障，助力中国制造和创造；成为首届进博会财产保险支持企业，大力推进海外业务服务网络布局；推出“食责”、“环责”、“安责”等各类贴近民生的险种，全力满足国家治理的现代化需求，进一步发挥经济“减震器”和社会“稳定器”的功能。

积极响应国家战略 多纬创新产品服务

围绕“乡村振兴”、“脱贫攻坚”战略，中国太保持续推进农业保险扩面、增品、提标，全方位助力农业保险供给侧改革。

中国太保产险积极发挥险企专业优势，提供脱贫专属产品，持续推进太保特色的“脱贫+防贫”精准扶贫保障模式，共开发了93款扶贫产品，“中国农民风险保障计划”已在陕西成功落地。在河北魏县，中国太保产险试点推出商业性防贫保险产品“防贫保”，引入保险机制创新精准扶贫模式，破解了产品、承保、理赔与服务难题。

2018年，中国太保产险共开发农险产品414款，重点从标的品种、产品形态、保障程度、销售服务场景等多维度增强保险产品研发供给能力，开发满足新型农业经营主体需求的保险产品；开发支持地方发展特色的农产品保险；探索农产品价格、收入保险；深入推进涉农企业期货、期权保险，稳步扩大“保险+期货”试点；扩大与政府、银行端合作，发展农资贷款的保证保险产品，积极支持地方农业产业发展。

2018年，中国太保产险成为首届进博会财产保险支持企业，为进博会提供保额高达350亿元的一揽子保险服务方案，用“有温度”的专业服务为进博会保驾护航。此外，积极响应国家“一带一路”倡议，大力推进海外业务服务网络布局，加快业务发展速度。

强化风险保障管理 助力中国制造和创造

中国太保产险为工业企业提供全方位风险保障，及时补偿风险损失，稳定生产经营，促进企业可持续发展。主动为制造业企业提供一揽子风险管理服务。承保055大型驱逐舰建造险项目和中航集团翼龙II无人机系统；承保东方电机大型机组项目、商飞919和国内的集装箱船舶项目——20000TUE级超大型集装箱船的首制船“金牛座”等大型项目。

通过新材料保险风险补偿机制，促进高新技术企业创新和科技成果转化，为国家重大技术装备及智能制造保驾护航。

提升公共治理参与度 全面保障社会民生

中国太保积极参与和创新社会治理，全力满足国家治理的现代化需求，2018年，实现建筑工程质量保证保险(IDI)、食品安全责任险、环境污染责任险、地铁运行及城市安责险等责任险业务超50亿元。打造安全责任险信息服务平台，通过“互联网+保险+服务”平台，为客户提供全方位事故预防及培训服务。积极探索和推动法律保险、退役军人保险、疫苗保险等，助力生活保障、就业创业、医疗安全等一系列民生问题，为社会民生撑起全面保护伞。

注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：仝宗莉、赵爽)