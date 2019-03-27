2019年1-2月份中国规模以上工业企业利润下降

中新社北京3月27日电 中国国家统计局27日发布数据显示，2019年1-2月份，中国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元(人民币，下同)，同比下降14.0%。经测算，剔除春节因素，规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。
图为福建省尤溪县一家纺织厂工人在生产车间作业。中新社记者 张斌 摄
据统计，1-2月份，在41个工业大类行业中，20个行业利润总额同比增加，1个行业持平，20个行业减少。
就部分主要行业而言，专用设备制造业利润总额同比增长14.0%，电气机械和器材制造业增长10.9%，电力、热力生产和供应业增长4.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降59.0%，汽车制造业下降42.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降34.5%。
国家统计局工业司高级统计师朱虹分析说，部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。尤其汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显。
1-2月份，受工业品价格下降等影响，汽车行业利润同比减少370.7亿元，石油加工行业减少317.3亿元，钢铁行业减少290.6亿元，化工行业减少188.8亿元，上述4个行业合计下拉利润增速14.2个百分点。经测算，扣除上述4个行业，规模以上工业利润同比增长0.2%。
朱虹进一步指出，与上年1-2月份相比，今年春节假期因素对工业企业生产经营影响周期更长，客观上给企业生产经营带来影响。此外，工业生产、销售增速略有放缓，也一定程度影响企业利润增长。
当天公布的数据还显示，中国工业企业资产负债率继续下降。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.6%，同比降低1.0个百分点，国有企业去杠杆成效明显。(记者 王恩博)
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