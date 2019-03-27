海关总署：进口增值税税率下调 全年将减少税负约2250亿元

中新经纬客户端3月27日电 据海关总署官方微信消息，自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。凡提前申报进口的，如货物在4月1日或之后到港，适用新的增值税税率。
海关总署表示，我国对进口货物普遍征收增值税，征收标准与国内产品一致。2018年5月1日，我国将原增值税税率17%和11%调整为16%和10%，本次又从16%、10%分别下调至13%、9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元，有效降低进口企业税负和资金压力，进一步激发市场活力。
海关总署明确，按照现行跨境电商零售进口税收政策，消费者通过跨境电商零售进口购买商品，在个人购买限值以内关税税率为0%，进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的70%征收。此次跨境电商零售进口增值税税率亦同步下调。以2018年进口货值静态测算，减税政策实施后，今年将为消费者减轻税负13.5亿元，有利于进一步促进消费，满足人民群众消费升级的需求。
海关总署指出，按现行规定，进口货物到达前经海关核准先行申报的，适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率。为确保证广大进出口企业利益，凡提前申报进口的，如货物在4月1日或之后到港，适用新的增值税税率。企业在通关过程中如遇到有关问题，海关将及时协助解决。
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