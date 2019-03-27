原标题：四份重量级报告发布 亚洲一体化提速

央视网消息：26日，博鳌亚洲论坛2019年年会正式举行。今年的论坛共设有50多场圆桌会议和对话会，来自60多个国家和地区的2000多名代表参加。26日上午博鳌亚洲论坛举行了新闻发布会，发布了四大学术报告，分别是《亚洲经济一体化报告》《新兴经济体报告》《亚洲竞争力报告》和《亚洲金融发展报告》。那么这四份报告，对于亚洲经济发展与合作都做出了怎样的解读呢？

2019年博鳌亚洲论坛的首场新闻发布会发布了四份重量级的报告，而这四份报告跟本届论坛的主题“共同命运 共同行动 共同发展”深度的契合。那么报告也显示，亚洲区域贸易自由化的进程正在加快，2017年到2018年就签署了17个新的贸易协定。目前，仍有70个双边贸易协定正在签订之中。

博鳌亚洲论坛秘书长 李保东：亚洲区域一体化有加快的趋势，区内的贸易直接投资依存度保持在50%以上，服务业一体化不断的提升。亚洲国家应以互补的形式加强区域合作和全球层面的合作。

2018年前8个月，亚洲绝大多数重要经济体的进口均取得两位数以上的增长，超过全球平均增长率，其中进口增长最快的是印尼和中国。与此同时，亚洲经济整体上对自身的依存度大幅提升，从2016年的50.74%上升至2017年的54.2%，创下自2004年以来的新高。而中国对亚洲各国出口贡献的增加值也是最多的。

对外经济贸易大学学术委员会主任委员 林桂军：中国还出台了一系列的保护外商投资、扩大外资开放这些措施，无形中大大增强了外商对中国市场的信心。

2018年亚洲大多数经济体的综合竞争力排名，韩国、中国台湾、新加坡和中国香港居前四位，中国排名第九位。

中国国际经济交流中心研究员 王军：中国经济稳中有进、稳中向好，所以我们整体经济的活力还是保持着，但是，创新以及人力资本这块，我们是有一些需要在未来加把劲的地方。

此外首次发布的《亚洲金融发展报告》也获得了很高的关注度。

亚洲金融合作协会秘书长 杨再平：在这个基础设施方面会有合作，然后就是金融基础设施，就是支付体系基于现在的金融科技，这种合作整合，金融的互联互通可以说已经是势在必行。

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