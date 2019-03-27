原标题：博鳌与会各界热议：中国与世界 过去现在和未来

中国日报网博鳌3月26日电（王晗） 26日下午，在博鳌亚洲论坛2019年年会“70年与40年的记忆：走进新时代的中国”分论坛上，与会各界嘉宾就中国发展与世界的关系展开热议。回顾过去、展望未来，他们表示，中国的开放，不仅有利于中国，也有利于世界。

回顾过去——

中国改变世界 世界改变中国

中国前外经贸部副部长龙永图在论坛上发言 （摄影：王晗）

中国前外经贸部副部长龙永图表示，中国和世界交往得越多，对中国和对世界的好处就越大。中国的开放，不仅有利于中国，也有利于世界。在和外界的不断交往中，中国不断的加快自己的改革。他认为，中国对外开放不仅仅是引进资金、人力、项目，更重要的是引进继续前进的动力、继续改革的动力。

菲律宾前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约表示，改革开放使8亿人摆脱贫困，中国现在正在成为世界上最大的经济体之一。这就是40年中国取得的成绩。40年来，中国成为了世界各国在发展方面的合作伙伴。

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在论坛上发言（摄影：王晗）

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠表示，改革开放四十年，让世界更了解了中国。作为中国人，特别是作为中国制造业来讲，更加应该有一种创造力，用创造来改变这个世界。所以在当下，为什么世界对中国已经看到了中国取得的成果、给世界带来的改变，就是因为我们很多优秀的人，都有这样的梦想：就是把自己的创造力、把自己的丰收果实和世界去分享。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在论坛上发言（摄影：王晗）

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，40年改革开放，中国已经成为全球经济的最大的发动机，同时也是最大的一个减振器。过去10年以来，全球大概1/3到1/4的增长来自中国，这是有目共睹的。

面向当前——

中国与世界如何互动 改革开放向何处去

菲律宾前总统阿罗约在论坛上发言 （摄影：王晗）

阿罗约表示，走进新时代，中国对于世界和地区的影响力将越来越大。这也是新时代对于全球、对于地区的意义所在。

法国前总统奥朗德在论坛上发言（摄影：王晗）

法国前总统奥朗德认为，中国在经过奇迹般的发展之后，将要面临一些挑战和机遇，包括来自外界的竞争和压力、气候、经济增速、人口老龄化等方面。他认为，在过去的40年中，中国经济发展保持了较高的增长速度，要维持这一增长速度，除了出口以外，要进一步地促进国内消费。

谈及当前中国发展面临的外界挑战，李稻葵表示，中国应当解决经济增长的内生动力问题，同时积极参与新的世界规则制定。他认为，通过建立和完善相应的激励制度，激发“关键少数”即企业家、科技工作者、基层政府工作人员的活力，才能够解决经济增长的内生动力问题。“讲制度、讲激励，这是我们改革开放的一个基本的经验。”

龙永图认为，全世界在看到中国发展的同时，也应该看到中国所面临的挑战。他表示，中国希望有一个和平的环境来发展，中国是现有国际秩序的坚定维护者，而不是颠覆者。全世界应该开始认真理解中国这些年来的发展，中国对世界不应被看成是威胁，而是一个真正的机会。他希望世界有耐心来观察中国是不是要成为世界和平和现有秩序的保卫者。他说，“中国有一句老话叫做日久见人心，只有时间能够证明中国对世界到底意味着什么。”

展望未来——

再过30年 中国与世界将会如何

展望未来，李稻葵认为，30年后，中国百姓的生活水平应该能够达到今天的欧洲比较发达的国家平均水平；高等教育、企业创新等领域应该能够进到世界前列；中国将成为一个合作主义、和平主义、世界上备受尊重的大国。

龙永图表示，要实现上述目标，从现在起，中国应该要坚持推动经济全球化，要进一步开放，要坚定相信中国还是一个发展中国家、坚持艰苦奋斗精神。

(责编：李枫、袁勃)