原标题：服务业将为新一轮对外开放打头阵

博鳌亚洲论坛2019年年会释放中国新一轮开放的多重信号。记者采访了解到，下一步会有更多领域加大对外资的开放程度，其中服务业有望打头阵。金融、养老、医疗、教育、文旅以及新兴产业等重点领域正在为外资进入制定详细落地方案。

与会嘉宾认为，中国全方位对外开放蓝图已经绘就，并加快迈入施工期。随着多项具体配套举措的落地，中国对外开放红利将不断释放。而不少外资企业也更加看好中国市场前景，纷纷酝酿新的投资布局。

开放成博鳌论坛高频词

“开放”已经成为博鳌论坛的高频词。与会嘉宾表示，中国对外开放步伐不断加快，中国的开放不仅有利于中国也有利于世界。

法国前总统奥朗德认为，中国取得了令人瞩目、非同凡响的成就，其中的重要原因之一就是其向世界开放的战略选择。

原国家外经贸部副部长龙永图指出，中国的对外贸易在入世后以30%、40%的速度增长，使中国迅速成为全国第二大出口国。菲律宾众议长、前总统阿罗约说，“中国经过40年改革开放，已成为我们身边最大的市场和合作伙伴。”

中国保利集团公司董事长徐念沙说，中国改革开放40年来，除了央企、民企外，外资企业也获得了长足发展。中国政府一直致力于创造更好的营商环境。中国每天有一万多家企业注册，这在全世界都是比较活跃的。

“改革开放40年，中国已经成为全球经济最大的‘发动机’和最大的‘减震器’。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，多年来，全球约1/3到1/4的增长来自中国，这是有目共睹的。

中国对外开放仍是驱动经济进一步发展的重要动力。今年3月，外商投资法获得十三届全国人大二次会议通过。巴林投资联合首席执行官哈茨·本盖茨说，中国外商投资法的出台，是一个很大的进步。中国市场是世界上最具吸引力的投资目的地之一。

多领域释放开放新信号

在中国新一轮开放进程中，更多领域将加大对外资的开放程度，其中金融、养老、医疗等服务业有望打头阵。

“中国新一轮开放中最重要的方向就是服务业开放，一方面中国经济进入工业化中后期，服务业的发展将成重头。另一方面，服务业也是民生问题，通过服务业开放来促进服务业改革，将使中国经济发展向更高阶段迈进。”中银国际研究公司董事长曹远征对《经济参考报》记者表示。

德勤公司全球主席柯睿尚表示，从全世界出口贸易额的角度讲，最大的还是服务业。中国在这方面的机会是巨大的。

北京市副市长殷勇也表示，我国服务业占GDP比重和世界平均水平以及世界发达国家水平都还有一定差距，随着经济不断发展，服务业占GDP的比重必然要提高。服务业扩大开放能够有效促进经济结构进一步优化。

对于具体的服务业开放领域，殷勇说，医疗、保险、餐饮、旅游等基本服务市场需求巨大，金融业、电信、计算机信息技术以及大数据、互联网、云计算、人工智能等领域，也需要开放的环境来增强市场竞争力。

李稻葵向《经济参考报》记者表示，此前保险、商业银行、基金管理、信托，特别是金融支付行业开放的步伐较慢，下一步将成为开放的重点领域。此外，一些补贴政策可以对中外企业一视同仁，例如电动车领域，只要能为中国经济创造创新动力都应当表示欢迎。

文化、旅游、新兴产业等急速扩大的市场，也是接下来的开放重点。海南作为开放的前沿试点已经做出相关安排。海南省省委副书记李军说，海南要全岛建设自贸试验区，探索建设自由贸易港，建立开放性的蓝色经济至关重要。海南要以更开放的态度发展海南旅游，特别是邮轮游艇产业，开通环海南岛以及21世纪海洋丝绸之路特色邮轮的旅游航线，还要开通没有目的地的特色旅游航线，取消游艇的入镜管制，开通海南、香港、澳门的游艇自由行。此外，要鼓励国内外企业共同开发海洋产业，而且在金融税收方面采取优惠政策。

中国开放红利将加速释放

不少嘉宾对中国新一轮对外开放充满期待，他们表示，中国全方位对外开放已经进入施工期，随着具体配套举措的落地，中国开放红利将加速释放，这为外资企业更多进入中国市场提供了更广阔空间。

罗兰贝格管理咨询公司高级合伙人兼大中华区副总裁许季刚对《经济参考报》记者表示，中国新一轮的开放，给予外资企业非常积极的信号在于要营造公平和公开的环境。尤其是在市场规则上，越来越采用负面清单的方式，法无禁止即可为。结合中国在过去10年快速发展成一个相当成熟的经济体，这样一个市场是所有领先企业都不会放弃的。

安联保险集团董事会主席、首席执行官奥利弗·贝特对中国的养老保险市场非常看好。“有一些养老服务中国是很需要的，比如说一些养老金支持服务在德国成本很低，中国人也希望享受得到，我们也非常愿意将这些带到中国来。中国市场进一步开放的安排给了外资公司希望。”

加拿大养老基金（CPPIB）信贷投资部全球主管约翰·格拉汉姆表示，CPPIB管理数千亿美元资产，未来会将更大比例的资金放到新兴市场，而中国在其中占据较大份额。

许季刚说，现在的业务规划倾向是增加在自动化水平领域的投资强度，降低成本，提高长期竞争力。“我们已经看到，外资企业但凡是在中国拥有竞争力和相对优势的企业都计划扩充在中国的能力。这轮扩充的质量更高。”

(责编：蒋琪、仝宗莉)