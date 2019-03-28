原标题：4月5日0时至7日24时高速公路免费

华商报讯（记者 李婧 张成龙）记者从陕西省高速公路收费中心了解到，2019年清明节高速公路免费通行时间为4月5日0时至4月7日24时。

这些路段站点预计拥堵

4月5日0时至4月7日24时，7座以下（含7座）载客车辆免费通行时段高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准，普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准。受踏青旅游、回乡祭祖以及免通政策叠加影响，预计2019年清明节期间，我省高速公路流量较往年将继续增长，预计总流量达495万辆，同比增长约7%；日均流量约为165万辆，是平日流量的1.8倍。

预测2019年清明节假期第一天（4月5日）将迎来出行高峰。清明节期间每日9时至12时、16时至19时是高峰时段，高速公路通行车辆较多，重要城市收费站容易出现拥堵排队现象，请司机朋友尽可能合理安排时间错峰出行。

清明节流量较大的收费站主要集中在西安周边。从收费站出入口流量来看，出口流量（下高速）较大的前十个收费站为：灞桥、六村堡、曲江、汉城、高新区、三桥、长安、临潼、杏园、机场；入口（上高速）流量较大的前十个收费站为：长安、灞桥、高新区、六村堡、曲江、咸阳、三桥、临潼、机场西、渭南西。

2019年清明节期间，预计西渭、西耀、西禹、西汉高速车流量较平日将有大幅度增长。热门景区周边高速公路车辆通行压力将高于往年，尤其是景点相对集中的西渭高速（潼关至兵马俑双向）、西禹高速（禹门口方向）、西汉高速（西安方向）。去往法门寺、华山、延安等热门景区的高速公路出入口通行压力大。

延西、包茂部分路段禁止大车通行

因举行清明黄帝陵公祭，2019年4月5日延西高速、包茂高速部分路段及黄陵县城，将禁止大型货车及危险化学品运输车通行，黄陵县城及黄陵高速公路出口将优先保证持有公祭通行证的车辆通行，具体限行时段与路段随后将发布通告。

华商报记者从省公安厅交警总队了解到，210国道部分路段也将禁止大型货车、危险品运输车通行。

具体交通分流措施为，4月5日上午5时至下午3时，延西高速西安至富县路段，双向禁止大型货车、危险化学品运输车通行；4月5日上午5时至下午5时，210国道黄陵段禁止禁止大型货车及危险化学品运输车通行。

4月5日上午7时至下午2时，黄陵县城及包茂高速黄陵出口、延西高速黄陵出口优先保证持证车辆通行，未持有公祭典礼活动通行证的车辆，请择时、择路绕行。

清明节期间陕西交通服务热线（12328、12122）24小时开通求助救援通道，行驶中遭遇突发状况，可拨打热线电话029-12122求助，也可直接拨打汽车救援电话029-96113。

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