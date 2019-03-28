中国企业出境并购持续下降

普华永道报告显示，2018年中国企业并购总金额约为6780亿美元，交易金额较上年同期持平，但是比2016年的历史高点下降约11%，主要原因为海外并购相比2016年减少了超过50%。总体并购数量在过去三年较为稳定，去年同比上涨11%，但仍少于2016年峰值。
去年大型海外并购案例数量明显减少，但由于私募股权交易并购及国内战略投资交易数量适度上升，影响有所抵消。其中，私募股权投资活动在2018年创下2220亿美元新纪录，略高于前一个高峰2016年，反映了市场资金充沛、满足了私募行业高融资需求；风投行业也以超过3400起投资交易出现反弹，仅略低于2016年记录。
最近三年中国企业出境并购持续下降，主要原因有相关政策因素影响；外汇政策及为收购而进行的融资兼具难度；目前对大型跨境交易监管以及海外并购市场不明朗的发展形势。上述报告认为，预计今年上半年出海并购将继续放缓，但汽车、金融和技术扥领域的逐步开放将促使入境并购活动有所增长。 华商报记者 李程
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