原标题：财政部：“开胃菜”和“主菜”上齐 今年减税规模近1.4万亿元

“开胃菜”和“主菜”上齐 今年减税规模近1.4万亿元

本报记者 包兴安

“今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这是积极财政政策的头等大事。”3月27日，财政部副部长程丽华在国新办举行的国务院政策例行吹风会表示，减税降费将以减税为主体，大约占七成。这意味着，今年减税规模近1.4万亿元。

程丽华说，年初出台的小微企业普惠性减税政策是今年更大规模减税的一道“开胃菜”，此次增值税改革措施是一道“主菜”，更是一道“硬菜”。至此，今年主要的减税措施都已出台。我们将坚决落实好各项政策，通过普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担，切实增强企业的获得感。

财政部税政司司长王建凡表示，此次增值税改革推出的措施除了降低税率、扩大抵扣，还有制度性期末留抵退税，总体上减税规模会超过1万亿元。再加上今年以来已经实施的减税措施，小微企业减税约2000亿元，以及个人所得税专项附加扣除，可以说，今年的减税规模是最大的。

“在增值税改革中，制造业一直是减税规模最大、受益最为明显的行业。”程丽华表示，即将于4月1日起实施的深化增值税改革，也以制造业为减税重点。一是将制造业适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一；二是进一步扩大抵扣范围。将国内旅客运输服务纳入抵扣、将不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，制造业企业相关支出的总体规模较大，受益尤为明显；三是试行期末留抵退税制度。根据统计数据，制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益对象。

国家税务总局副局长孙瑞标表示，今年进一步深化增值税改革，在降低税率、扩大抵扣范围、实施加计抵减等政策之外，搭配增量留抵退税政策，将有效扩大改革受益面，切实发挥实质性、普惠性减税的效应，进一步优化税收营商环境。为确保留抵退税平稳推进，下一步，税务部门还将制定统一的留抵退税操作规程，对退税流程以及后续管理等作出规范，尽量做到简明易行好操作，确保纳税人应退尽退、应享尽享，切实增强企业获得感。

(证券日报)

(责编：李楠桦、仝宗莉)