原标题：自称出身虫草世家少女 犯罪团伙网络诈骗总计80余万元

虫草姑娘

今年1月上旬，上海市长宁区警方摸排线索时，发现一犯罪团伙长期通过网络以销售虫草为名实施诈骗。经民警初步侦查，该团伙自2018年12月起，通过微信添加好友的方式结识被害人，向被害人自称系出身虫草世家的少女，因家中贫困，不得不接受长辈为获得“聘礼”早早订下的婚约。后因不愿接受这种安排，独自一人逃到广州。无奈被人逼亲，家里又穷，唯一的出路便是将家中收集的虫草变卖，用于退还“聘礼”。

调查显示，有近300位被害人陆续通过微信、银行卡的形式向犯罪团伙汇款总计80余万元，金额从几百到几千元不等。据民警介绍，绝大多数情况下犯罪团伙会根据被害人汇款的多少决定寄送三到五根不等的普通虫草，其价格远超市场行情。但也有被害人出于对故事中“虫草姑娘”遭遇的怜悯，在汇款几万元后甚至不要求对方寄送虫草实物。

通过缜密的侦查，专案组发现该团伙窝点在江西省新余市，团伙成员共30人。2月27日，专案组民警在当地警方配合下快速行动，30名犯罪嫌疑人无一漏网，“虫草姑娘”终于现形。目前，全部嫌疑人已被依法刑事拘留。

摘编自3月26日 澎湃新闻

诈取义款，是各类骗局中最能引发人神共愤的一种。对那些利用贪婪、自恋等人性弱点来行骗的案例，我们还可以评论一句“愿者上钩”，反思过往，警示后来。但对这种利用他人美好情感与高贵品质行骗，将爱心和同理心踩在脚下的罪恶，正义人士除了切齿痛骂行骗者，不会有半分苛责留给被害人，更不忍见本已受伤的良知善念再遭诘问。即使我们知道类似谎言不乏常识缺陷和逻辑漏洞，根本经不起推敲，但如果要求被害人反躬自省，岂不等于甩个“蠢”字给人家？在各种利己主义、各种精心算计越来越稀松平常的当下，这种话不多说慷慨解囊的义气稀罕无比，犯罪分子已然暴殄天物，你忍心跟着再来一下吗？那些对着新闻嘲笑被害人、自诩绝不会误入骗局的所谓“聪明人”，怕是受困者真真切切就在眼前，也不会施以援手吧。

当然，珍惜爱护人心之善不等于宣扬稀里糊涂去行善。看到自己的义举让别人变得更好，会让我们倍感鼓舞，为善的意念得到强化；反之，爱心用错会让我们惊愕、沮丧，对人性灰心失望，在下一次行动时变得束手束脚。三思而后行，让爱的温暖落在对的人身上，会让善举更有力量，也更有持续性。

你说我世上最大方，我说你世上最无良/我不知不觉已和傻儿，噢，一样

我想要回到老地方，我想要走在老路上/只是我再也不想见你，噢，姑娘

希望这首《虫草姑娘》和这篇小文，能宽慰到本案的300多名被害人，想对你们说：无悔仁心方为智者，不弃老路堪称勇士，愿你们可贵的爱心义气，虽经风雨不受摧折，饱历世事仍鲜活如初。

(本期坐堂 何南宁)

(责编：李楠桦、仝宗莉)