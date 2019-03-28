原标题：出门旅游 忙于“打卡”不如来点文化

出门旅游 忙于“打卡”不如来点文化

超八成受访者体验过文化旅游

清明小长假即将来临，接下来还有五一、端午小长假。很多人早早就安排好了出行计划，抢购了火车票或机票。当下，“打卡式”旅游已经越来越不能满足年轻人的需求，文化IP（指辨识度高、具有变现能力的文化符号——编者注）成旅游产业增长新爆点。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2003名受访者进行的一项调查显示，87.7%的受访者体验过文化旅游。从文化旅游产品类别来看，受访者最喜欢美食主题（61.3%）和民宿主题旅游（56.6%）。从文化旅游产品特点来看，受访者对能深入参与体验的文化旅游产品（60.5%）最感兴趣。

87.7%受访者体验过文化旅游

华南理工大学大三学生祁磊（化名）曾为了参加音乐节和看比赛去异地旅游。“我曾经参加了一个露营的草原音乐节，最令我印象深刻的，是晚上和朋友一起躺在草原上看星星、唱歌，非常美妙。当球队去客队所在地比赛时，我有时也会选择去客场观看比赛，去不同的地方接触不同的球迷文化和看台文化很有意思，可以看到各具特色的手幅和Tifo（指可覆盖看台的大型横幅或拼图——编者注），听到不同口音的口号和呐喊，感受到所有人的热情和激情，也能对这个城市的文化有个快速简单的了解”。

北京某高校大学生谭茗（化名）去过重庆、成都和长沙等城市。“我都是在微博上看到一些比较吸引我的东西才去的，比如说重庆的轻轨、地形建筑，还有火锅等美食。我曾和朋友一起去长沙看了橘子洲的烟花秀，喝了一种非常出名的‘网红’奶茶”。

调查显示，87.7%的受访者体验过文化旅游。受访者参与最多的是与旅游地传统文化故事有关的文化旅游（65.8%），然后是与当地民风民俗有关的文化旅游（58.2%）、与文学影视艺术作品有关的文化旅游（44.7%）等。

华东师范大学商学院旅游学系主任杨勇表示，现在大家的旅游需求多元化，一些新奇的需求越来越多，一些城市有独特的建筑风貌和文化风貌，能给大家提供一种非常新奇的体验。

受访者最喜欢美食主题和民宿主题文化旅游

调查显示，从文化旅游产品类别来看，受访者最喜欢美食主题旅游（61.3%）和民宿主题旅游（56.6%）。从文化旅游产品特点来看，受访者对能深入参与体验的文化旅游产品（60.5%）最感兴趣，然后是能休闲、放松、娱乐的文化旅游产品（54.8%）。

祁磊更倾向体验与音乐、游戏或足球相关的文化旅游。“我希望这种文化不是为了发展旅游产业凭空硬造出来的，而是比较真实的，有活力的原生态的文化”。

杨勇指出，一方面，文化旅游品牌的建立需要企业的助力，因为开发的主体是企业，也需要各方资本的介入，形成一种有效的资本介入机制，要把市场上的资本资源和人力资源结合起来，充分地考虑到市场需求，开发出一系列产品来。另一方面，政府作为管理者，需要做两件事，一是为产品开发提供一系列保驾护航的机制；另一个，就是要在允许开发的同时进行有效监管，避免过度开发、恶性开发、开发偏差的行为出现，“如果将一个传统文化‘恶搞’掉了，造成的损失也是不可估量的”。

参与本次调查的受访者中，00后占1.8%，90后占26.0%，80后占50.6%，70后占15.6%，60后占4.6%。生活在一线城市的受访者占29.0%，二线城市的占45.7%，三四线城市的占20.6%，县城或城镇的占4.2%，农村的占0.6%。（记者 王品芝 实习生 李丹妮）

(责编：蒋琪、仝宗莉)