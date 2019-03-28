签订不实就业协议将被集中治理

昨日，人社部、市场监管总局宣布自今日起至4月26日，在全国范围内开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动。专项执法行动将对人力资源服务机构依法取得营业执照和行政许可（含劳务派遣）情况进行清查，其中以互联网招聘平台和家政服务中介为重点。同时，集中治理参与签订不实高校毕业生就业协议、不履行审查信息义务、发布歧视性招聘信息、哄抬或操纵人力资源市场价格、扣押劳动者居民身份证和其他证件、非法向劳动者收取财物等问题。
人社部表示，近一段时期以来，部分地区人力资源服务违法违规案件有所增多，少数不法人力资源服务机构提供虚假就业信息，参与签订不实高校毕业生就业协议并牟取不正当利益，个别地区还出现了以职业介绍为名组织传销和强迫劳动等违法犯罪案件。
据了解，此次专项执法内容包括人力资源服务机构依法取得营业执照和行政许可（含劳务派遣）情况。其次是人力资源服务机构开展经营活动情况。集中治理参与签订不实高校毕业生就业协议、不履行审查信息义务、发布歧视性招聘信息、哄抬或操纵人力资源市场价格、扣押劳动者居民身份证和其他证件、非法向劳动者收取财物、介绍不满16周岁未成年人就业、未经授权管理流动人员人事档案以及收取流动人员人事档案管理费用和拒收流动人员人事档案等问题。
此外还包括用人单位直接招用劳动者情况。对提供或发布虚假招工信息、诱骗劳动者从事传销活动、强迫劳动、违反规定将“乙肝五项”作为体检项目，以及其他以招工为名牟取不正当利益或者进行其他违法活动的，由人力社保部门依法查处；涉嫌构成犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。（记者 解丽）
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