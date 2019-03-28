原标题：一农民工家乡创业助多人“还巢”就业

清晨，三面环山的江西大余县青龙镇云雾缭绕。7点30分，37岁的徐志成和妻子吃完早饭，蹬上电动车沿着山路前往镇上的嘉颖制衣分厂。15分钟后，夫妻俩已经穿上袖套坐在缝纫机前，开始了一天的忙碌。“从没想过又能在家门口上班，还能拿着在广东打工时差不多的收入。”徐志成笑得开心。

在大余县，像徐志成这样回来就业的农民工不在少数。对嘉颖制衣厂厂长赖诗南来说，让更多人回到家乡就业，是他一直以来的心愿，为此，他的厂区吸纳了农民工212人，下岗失业人员173人。除了位于南安镇的主厂房外，赖诗南还分别在周边的黄龙镇、青龙镇、池江镇、新城镇等设立了分厂，方便各处工人上下班。

“自己也是农民工出身，非常能理解他们想回到家门口工作的心情。”赖诗南回想起在外打拼的10余年，感慨道。

外出务工学技能

1988年，刚满二十岁的赖诗南高考落榜，情绪低落的他不甘心自己要一辈子守在农村，跟父母一样，过着面朝黄土背朝天的生活。在哥哥的建议下，他开始学习裁缝技艺。“当时就觉得只要有技术傍身，总是饿不死的。”为了更好地学制衣，一年后，赖诗南毅然踏上了南下打工路，成为了东莞一家制衣厂车间的一线工人。

在厂里，赖诗南总是早早来到车间，中午不休息，晚上常常加班到12点。“当时就想着多学技术多赚钱。”他笑言道，自己不抽烟不喝酒不打麻将，一门心思只在工作上。夜以继日的努力，不仅换来了一身好手艺，也被厂领导看在眼里。不到两年时间，他就从组长到查货，再晋升为车间主任。

1992年，赖诗南跳槽到虎门雅美制衣有限公司担任车间主任，在新环境里，他一边虚心向老师傅学习管理经验，一边利用休息时间苦学先进的技术。管理严格、口碑极好的他，在1995年通过竞聘，担任了这家制衣公司的厂长。

经过10余年的闯荡拼搏，赖诗南日渐感到家乡的创业环境变好。“我们这一代人外出学制衣技术的不在少数，如果都能吸引到自己开的厂里工作，那人数就很可观了。”一心想回乡陪伴妻儿和父母的赖诗南，决定返回离家近的县城创业。

创业担起社会责任

2005年，带着5万元创业资金、招募的四五十个农民工和租来的一批闲置机器，赖诗南在大余县南安镇成立了嘉颖制衣厂，开始了他的创业路。

开始一个月，刚租下的厂房因大楼卖出，他们被迫搬迁。几经周折，赖诗南才找到新楼区将工人安顿下来；2007年，一个60万元的单子，被客户拖欠90%的尾款，看着堆成山的积压货物，赖诗南靠着贷款的28万元，才勉强给工人发了工资……这些创业初期的“跌宕”，让赖诗南更加坚信——“企业要发展，订单是基础，质量是关键，品牌是未来”。

为了实现企业的快速发展，赖诗南巧借“外力”，勤练“内功”，采取档次分流、价格分流，重点抓好羽绒服的生产加工。生活中赖诗南为人亲切。而在工作中，特别是遇到质量问题，他的严厉让员工们生畏，一个线头、一道褶皱都逃不过他的眼睛。

为了抓好质量，赖诗南每年出资，选送优秀员工到知名企业培训，招聘服装类大学毕业生。如今，在赖诗南的努力和员工的齐心下，制衣厂的生意也愈发红火，2018年，年创收已逾千万元。

“管理好企业，也要挑起社会责任。”2017年，为了贫困户的脱贫解困，赖诗南率先创办了扶贫车间，吸纳了7户贫困村民。为了让村里的老人穿上暖和衣服，同年，赖诗南给全村200多位70岁以上的老人免费发了羽绒服。

“现在就是希望员工能长久地干下去，未来扩大规模后，让更多农民工‘回巢’，享受在家门口务工的好机会，让家乡越来越好！”赖诗南充满信心。

大余县总工会相关负责人告诉记者，随着制衣厂发展，厂里已经成立了工会组织。为了提高工人技能水平，企业也将展开技术比武等活动。

(责编：蒋琪、仝宗莉)