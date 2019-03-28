原标题：财政部：制造业享受的减税红利将让更多行业受益

中新网3月27日电 在3月27日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部副部长程丽华指出，当前，我国实体经济困难较多，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。此外，制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

会上有记者问：在这次增值税改革中，制造业应该是受益最大的，税率下调了3个百分点，这样做考虑的原因是什么？另外，能不能介绍一下会对相关行业带来什么样的影响？

程丽华提到，制造业是经济发展的基础、实体经济的重要组成部分，也是推进供给侧结构性改革、经济转型升级、新旧动能转换的关键和重点。在增值税改革中，制造业一直是减税规模最大、受益最为明显的行业。

程丽华介绍，在前期营改增试点过程中，随着纳入试点的行业范围逐步扩大，制造业企业可抵扣进项税不断增加，享受了净减税的改革红利。2018年5月1日，增值税改革将制 造业等行业适用税率由17%降至16%，将交通运输、建筑等行业适用税率由11%降至10%。据税务机关统计，此项措施2018年5-12月减税2700 亿元，制造业减税约945亿元，占35%。即将于4月1日起实施的深化增值税改革，也以制造业为减税重点。

一是将制造业适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一，制造业税负将进一步大幅降低。

二是进一步扩大抵扣范围。将国内旅客运输服务纳入抵扣、将不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，制造业企业相关支出的总体规模较大，受益尤为明显。

三是试行期末留抵退税制度。根据统计数据，制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益对象。

程丽华指出，当前，我国实体经济困难较多，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。企业获得减税资金后，将拥有更多的资源用于设备更新、技术创新和升级改造，有利于增强企业的活力和竞争力，推动制造业从中低端迈向中高档，加快新旧动能接续转换，促进我国经济高质量发展。此外，制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

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