原标题：新能源汽车补贴新政 有望推动行业“涅槃重生”

日前，财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对新能源乘用车、客车、货车的补贴标准和技术要求做出新的规定，自2019年3月26日起实施，3月26日至6月25日为过渡期。

网民指出，与2018年新能源汽车补贴政策相比，今年的新能源汽车补贴退坡力度加大，补贴要求的续航里程标准也大大提升。当前我国新能源汽车产业正处于攻坚克难的关键阶段。长期执行补贴政策导致一些企业形成“补贴依赖症”，吃奶的婴儿终归要“断奶”，此次政策调整，凸显我国助推新能源汽车产业高质量发展的政策取向，让未来新能源市场发展更加成熟。

网民“曾志凌”认为，过去新能源汽车企业的产品布局主要围绕补贴政策展开，这使企业只盯着短期利益进行产品研发，推出的大多都是满足最低标准的产品，也造成了自主品牌新能源汽车主要集中于低端产品的现象。此次补贴门槛变高，一些低续航里程的产品会继续被淘汰。

“汽车产业不管在什么时候，都是以产品为核心。” 网民“消乐”指出，补贴退坡正是促进市场良性发展的信号，我国的新能源汽车发展必须凭借自身实力。尽管补贴退坡可能会导致市场缩减、增速放缓，但这也意味着未来新能源市场发展更加成熟，促使企业向更高质量发展。

网民“赵景光”指出，在明确了补贴逐步退坡至取消后，新能源车支持政策将转为用于支持充电基础设施建设和配套运营服务等方面，体现了补贴退坡支持政策不退坡的原则，仍将持续推进新能源汽车市场的发展。

此外，四部门在“退坡”中给予了三个月的过渡期。网民“张成斌”表示，政策发布存在窗口期，过渡期内上牌的汽车基本上为上一年生产。汽车厂商和电池的技术路线提升较快，其中部分汽车不符合新的技术标准，过渡期让企业更好地适应市场。

(责编：蒋琪、仝宗莉)