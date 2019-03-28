原标题：中国电视剧行业洗牌：再见天价片酬 再见唯流量论

中新网客户端北京3月28日电(任思雨)2018年，中国电视剧行业迎来“洗牌”，经历了资本退潮、严控明星天价片酬、打击收视率造假后，整个行业有什么变化？又有什么特点？

近日，由中国电视剧制作产业协会等单位出品的《中国电视剧(2018)产业调查报告》给出了答案。

从重“量”向重“质”转变

据统计，2018年电视剧备案总部数及总集数延续了2017年的下降趋势。2018年全年获备案许可的电视剧总计1163部，45731集，较2017年总部数下降0.5%，总集数下降1.6%。

不过，网剧的产量呈现稳步增长，2018年全年新上线网络剧共计163部，连续多年保持了20%以上的的增长速度。

《报告》显示，2018年的电视端爆款剧缺失，全网剧集类节目总点击量也在三年连涨后迎来首降。其中，超百亿的剧集数量仅有《如懿传》《恋爱先生》《延禧攻略》《香蜜沉沉烬如霜》4部，是上一年的1/3。

这意味着，电视剧在电视端长期过剩的情况下，网络端也要面对过剩市场。

尽管数量有所减少，但各大卫视购播电视剧的要求更趋向于精品。例如，东方卫视秉承“三个优先”：从商业性优先转向文化导向优先，从大IP优先转向扎根现实主义的原创优先，从追逐流量明星转向讲究工匠精神。

同样，视频网站在经历了“野蛮生长期”后，对于内容的选择也更加谨慎。精品化转型、集约式发展已成为许多制作公司普遍的战略方向。中国广播影视出版社社长王卫平表示，提质和创新成为电视剧产业发展的根本出路。

明星限薪，管用了吗？

2018年8月，优酷、腾讯、爱奇艺三大视频平台就联合正午阳光等六大影视制作公司联合发布声明，抵制不合理片酬，对采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬(含税)不得超过100万元人民币，其总片酬(含税)最高不得超过5000万元人民币。

11月9日，国家广播电视总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，要求坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，严控片酬，坚决打击收视率造假行为。

“明星限薪令”之后表现如何？《报告》中，来自120位业界人士的问卷调查显示，有49.2%的人说，“暂未看到实际案例，但确实有不少项目和明星都在观望并考虑薪酬”；33.3%的人认为，“头部明星依旧抢手，税前5000万不可能签下来”；

不过，也有不少人表示，税前合同已成共识，最近签约的明星片酬确实有大幅下降；很多普通明星已开始主动降价，制片方议价能力明显增强。

“采购的版权成本从最高的超过1500万一集电视剧，现在回落到800万以下，自制剧成本主要在演员片酬方面降低，现在顶级演员最高一部剧的限价是5000万元人民币，而以前曾经超过1.5亿元人民币。” 爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇曾表示，2018年8月以后，内容制作成本和采购成本都明显下降。

此外，业界人士在研判2019年剧集价格走势时，有37.5%的人认为平台购剧预算保持稳定，剧集价格也将保持稳定，33.3%的人认为明星限酬大幅度降低生产成本，剧集价格走低。

告别“唯流量时代”

除了天价的明星薪酬，“收视率造假”也是活跃在2018年影视圈的高频词汇。

8月，电视剧《天盛长歌》出品方联合发布“关于维护行业秩序、不参与数据造假的自律声明”，提到该剧首播两日的收视率与舆情和观众的共识严重背离。

2018年9月，爱奇艺发布声明，宣布关闭全站前台播放量显示，告别唯流量时代，以综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度。随后，优酷也发表“破除喧嚣、回归本心”的声明，宣布关闭前台播放量。

同样在9月份，导演郭靖宇在个人微博上“炮轰”收视率造假，对电视剧《娘道》遭遇操纵收视率黑幕进行了实名举报，再次引发了业内外舆论对收视率的广泛关注。

12月，由国家广播电视总局委托广播电视规划院，基于自主技术建设的广播电视节目收视综合评价大数据系统正式开通试运行，不同于传统的在样本户基础上的收视率统计方式，新系统基于大数据、云计算技术，有望从根本上治理收视率造假问题。

关闭播放量数据和打假收视率，为2018年的电视剧产业开了一个好头，未来，还将有更多的新标准、新规则加入进来。

付费模式成为主流

“电视剧这么多，买哪一家的视频会员最合适？”有观众在网络上发出这样的提问。

如今，付费已经成为许多观众习惯的追剧模式。

根据艺恩数据，截至2018年12月底，中国视频会员规模已超过2.3亿人次，预计未来仍处于高位增长阶段，2019年视频会员规模将突破3亿人次。

视频平台付费会员数量持续增长，会员剧的数量也在稳中有升。据统计，2018年视频网站会员剧有323部，在剧集总量中占比64%，较2017年增长9%，越来越多剧集仅针对付费会员提供在线播出服务。

此外，2018年也是视频平台自制剧持续发力的一年，三大视频平台自制剧播出数量均较上一年度有所增加，对所有新上线网络自制剧的播出模式进行统计会发现，其中85%的自制剧为会员付费剧集。

现实主义题材成发力重点

与2017年相比，2018年的古代题材电视剧备案部数有所下降，而其他三个题材(当代题材、近代题材、现代题材)均有所增加。

不少业内人士将2018年视为“现实主义剧集回归年”，《大江大河》《北京女子图鉴》《老男孩》等热门现实主义题材剧涌现，不论是都市、青春还是行业类剧集，都与“现实”有重要关联。

《报告》称，现实主义题材的火热，一方面源自于政策的引导和推动，另一方面，近年来玄幻剧、古装剧和仙侠剧等内容跟风扎堆，鲜有口碑佳作，观众对优秀的现实主义作品需求也日益强烈。

梳理几大卫视公布的2019年片单可以发现，现实主义题材剧集基本锁定了年度荧屏的“半壁江山”。今年主旋律剧也将成主流趋势。例如，2019年荧屏大剧的排播中就出现了六部当代涉案剧，两部当代军旅题材剧，三部献礼剧。

这个趋势不仅仅体现在卫视方面，纵观2019年几大视频网站已经发布的剧集资源，现实主义题材也依然是重点。

但在迎来现实主义创作热潮时，作品的质量更应贴近生活、贴近群众，警惕“悬浮”和“伪现实主义”。导演高群书就曾指出，主旋律作品必须表现人的善良，释放善意，传达人类共同的价值观，引起观众的共鸣。

回顾2018年，中国电视剧行业正在加快从数量规模增长的粗放型发展向质量品格提升的集约式发展转变。如中国电视剧制作产业协会会长尤小刚在一场论坛所说，这个时期的行业也该沉淀一下了，“我觉得2019年应当是一个内容年，是一个质量年”。(完)

(责编：蒋琪、仝宗莉)