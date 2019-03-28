为亚洲经济注入中国力量——博鳌亚洲论坛2019年度报告解读

新华社海南博鳌3月27日电（记者 涂超华、吴茂辉、罗江）多边贸易体制受到冲击，世界经济向何处去？亚洲各国如何应对挑战、实现更好发展？面对不确定性，中国给出了什么方案？

博鳌亚洲论坛2019年年会就亚洲经济一体化进程、亚洲竞争力、亚洲金融发展以及新兴经济体发展等问题发布四份报告。报告深度把脉亚洲经济与区域合作，分析中国改革开放为亚洲经济带来的变化和注入的动力，展望了亚洲发展的前景和未来。

坚定改革担当亚洲经济“稳定器”

2018年中国GDP同比增长6.6%，增长8万亿元，相当于全球经济增量约三分之一。报告提出，中国宏观经济下行压力虽然加大，但经济运行保持了总体平稳。从经济增长、就业、物价和收入等指标综合来看，中国当前经济稳定运行在合理区间，经济结构调整优化，发展质量效益不断改善。

该报告围绕商业行政效率、基础设施状况、整体经济活力、社会发展水平、人力资本与创新能力五个指标，对37个亚洲经济体的综合竞争力进行了评估。中国排名连续6年稳居第9位，其中整体经济活力指标排名第一。

“在亚洲地区整体竞争活力较强的情况下，保持这个排名难能可贵。”中国国际经济交流中心美欧所副所长张焕波说，中国在上述五个方面的指标均有所提升。

他表示，随着中国全面深化改革开放，营商环境持续改善。与此同时，中国坚持创新驱动发展，科研领域的资金投入已达到经济合作与发展组织国家的水平。

面对全球经济增长的不确定性，中国坚持改革定力。报告指出，改革红利将进一步释放。国际货币基金组织副总裁张涛说，中国要继续进行结构性改革，以此应对挑战。

引领开放惠及全球经济

在全球保护主义蔓延背景下，中国坚持扩大开放，用系列举措坚定支持贸易自由化和经济全球化，“开放红利”惠及包括亚洲各国在内的全球经济。

报告称，中国在投资准入、投资促进与便利化等方面频出举措。此外还举办国际经济交往史上首次以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会，彰显扩大开放姿态。

系列举措加深了亚洲各国同中国的贸易关系。

“区域内的贸易直接投资依存度保持在50%以上，亚洲区域一体化有加快趋势。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

作为中国打造全面开放新格局的重大倡议，“一带一路”建设对亚洲经济的正面作用已经凸显，并有力推进亚欧经济一体化，有利于规避贸易摩擦导致的国际经济合作紊乱，提升亚洲竞争力水平。

报告称，5年来，包括亚洲多国在内的130多个国家和国际组织同中国签署合作文件；中国同“一带一路”沿线相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位。亚洲基础设施投资银行自运营以来已批准项目投资53亿多美元，所有投资项目均在“一带一路”沿线国家和地区。

深化区域合作发展共赢未来

当前，全球多边贸易和经济体系面临大考，国际形势中不稳定性不确定性上升。报告指出，包括地缘政治风险攀升，多边贸易体系重构呼声高起，都使得全球经济复苏受到严重威胁。去年，国际货币基金组织将2019年全球经济增长预期下调至3.7%。

不过，基于以中国为代表的亚洲各经济体的表现，报告依然对亚洲经济和区域合作前景充满信心。2018年，亚洲新兴经济体总体仍保持6.5%的高增长率，位居世界前列。在量化指标中，亚洲37个经济体的得分相比上一年度有所提升，且相互之间的差距正在缩小，反映出更为健康和平衡的整体形势。

“亚洲经济体获得了依靠内生动力增长、实现发展模式转型的契机。”张焕波表示，随着亚洲经济体的进一步融合，亚洲有望在全球率先走出经济增长低谷，并实现安全环境的改善。

要实现发展目标，亚洲经济仍需努力。报告认为，在双边层面亚洲各经济体应提升现有自由贸易协定的水平，支持全球价值链的发展，特别是在投资、规制和数字经济方面。在区域层次，还应积极推动RCEP（区域全面经济伙伴关系）谈判进程，将“一带一路”推向新的阶段等等。

“全球化下的共同发展是所有人的共同愿望。”李保东说，建设一个更加平衡、更加健康的全球化，才能给世界人民带来更多实惠。为此，亚洲经济体应该更加紧密地合作。

(责编：马昌、袁勃)