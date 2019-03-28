新华社海南博鳌3月27日电 题：中国迈向高质量 世界迎来新动能——在“博鳌声音”中感受中国与世界的互动

新华社记者吴雨、申铖、李金红

当下，世界经济增长疲软、不确定性增加，拉动世界经济复苏的引擎在哪里？世界把目光投向了东方。

走过40年改革开放的征程，又迎来新中国成立70周年华诞。站在新起点的中国，如何在推进改革开放中实现高质量发展，又将为世界经济发展带来哪些新动能？在博鳌亚洲论坛2019年年会上参会代表展开热烈讨论，发出谋求开放共赢的“博鳌声音”。

中国高质量发展或是世界机遇

“现在是确定因素多，还是不确定因素多？”一场以“世界经济展望”为主题的论坛刚开始，主持人就抛出了一个问题。在随后的讨论中，全球经济增长乏力、贸易摩擦、人口老龄化、气候变化等因素成为与会嘉宾口中影响判断的“不确定性”。

尽管全球面临的不稳定不确定因素依然很多，但在波士顿咨询公司全球主席汉斯保罗·博克纳看来，也有可以确定的事：中国40年改革开放取得巨大成功，为世界经济发展带来强劲动力，未来中国将推动更多改革开放举措，为世界经济带来光明前景。

“对抗这些不确定性需要做出正确决策。”国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛认为，除了继续进行结构性改革，中国还需制定正确的宏观经济政策，支持包容性和可持续的增长。

去年我国国内生产总值增长6.6%，较前几年有所放缓。多位与会学者认为，这源于中国“主动调控”，也是进入高质量发展阶段的必然结果。

“世界应该把中国的高质量发展视为一个机遇。”菲律宾众议长、博鳌亚洲论坛理事阿罗约表示，中国并不是其他国家发展的竞争者，而是各国发展的伙伴。

科技创新为高质量发展添动力

在博鳌亚洲论坛国际会议中心二层的长廊两侧，纪念新中国成立70周年成就视觉展吸引中外嘉宾纷纷驻足。展览中，两张并排摆放的照片格外显眼：同样是在河南省的一处田间地头，一边是1957年春，十几个农业合作社的农民跟在两头耕牛后试用双轮双铧犁翻地；一边是2018年6月，数台大型收割机联合作业收割万亩小麦。

农业生产的发展变化离不开科技支撑。多位与会嘉宾认为，科学技术将进一步推动传统产业转型升级。大数据、人工智能等新技术，将为推进我国高质量发展提供“新燃料”。

“中国要想实现高质量发展，依靠科技是必由之路。”中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，随着劳动力成本不断提升，中国面临一个非常重要的时期，迫切需要借助科技提升生产要素的效率。

近期，我国推出一系列支持制造业高质量发展政策措施，提出从增强制造业技术创新能力等方面发力，推进企业加快转变发展方式。

“在发展中，格力电器始终坚持自主创新。”珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠说，我国制造业在迈向高质量发展阶段的过程中，必须摈弃此前粗犷的生产方式，更加注重环境保护、资源节约等，在经济全球化的竞争中不断成长。

改革开放释放高质量发展的活力

站在新时代的起点上，中国经济实现高质量发展还需进一步改革开放。

“国家之间、产业之间、企业之间，多层次的开放将有助于知识分享、科技创新，以及科技与实体的融合。”京东数字科技集团首席执行官陈生强表示，进一步扩大改革开放，可以充分释放中国的经济活力，加速从高速增长阶段转入高质量发展阶段。

今年两会上，外商投资法出台、优化营商环境等措施，进一步表明了中国推动更高水平对外开放的决心和诚意。

“中国和世界交往得越多，对中国和世界好处就越大。”原外经贸部副部长龙永图表示，中国对外开放不仅仅是引进资金、人才和项目，更重要的是引进了能让我们继续前进的动力。

在张宇燕看来，未来国际合作的大势不变。“一带一路”作为国际合作的新平台，具有十分鲜明的包容性，五年来已取得许多成就。随着“一带一路”的持续推进，世界经济面临的诸多不确定性问题或将有所缓解。

日前，意大利与中国签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。“欧洲国家是愿意加入‘一带一路’的，希望抓住发展机会。”意大利经济发展部副部长杰拉奇表示，意大利将会与中国做更多的生意，让欧洲其他国家看到实际效益。

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