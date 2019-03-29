原标题：市场监管总局：去年下架封存、召回不合格食品693吨

中新网3月29日电 国家市场监管总局食品抽检司司长段永升3月29日介绍，2018年全年共完成24.9万批次国家监督抽检任务，覆盖全部33大类食品，检出不合格样品5965批次，样品平均不合格率为2.4%，下架封存、召回不合格食品693吨。段永升指出，我国食品安全基本有保障，但存在的问题不容乐观，与人民群众期盼还有较大差距。

在国家市场监管总局3月29日举行的例行新闻发布会上，段永升通报了2018年国家食品安全监督抽检情况。

段永升介绍，2018年，市场监管总局对日常监管、专项整治、投诉举报、风险监测等发现问题较多的安全指标、产品、业态、企业和区域加大抽检力度。全年完成24.9万批次国家监督抽检任务，较2017年增加了6.9%，覆盖全部33大类食品。检出不合格样品5965批次，样品平均不合格率为2.4%，与2017年持平，比2014年降低2.9个百分点，风险防控力度不断加大。具体如下：

一是肉蛋奶、米面油等日常消费大宗食品抽检合格率较高。如，乳制品合格率为99.7%，较2017年提高0.5个百分点。其中，婴幼儿配方乳粉抽检3058批次，有2批次检出不合格，合格率达到99.9%；速冻食品合格率为99.7%，较2017年提高0.6个百分点；食用油、油脂及其制品合格率为98.8%，较2017年提高1.1个百分点；蛋制品、粮食加工品、肉制品合格率分别为99.3%、98.5%和97.5%，与2017年持平。

二是大型食品生产经营企业产品抽检合格率较高。大企业市场份额大，流通范围广，对产品质量安全管理比较重视，内控措施较严。大型食品生产企业样品抽检不合格率为0.4%，大型食品经营企业样品抽检不合格率为1.5%。

三是方便食品、冷冻饮品等合格率较低。方便食品抽检3470批次，检出不合格样品260批次，不合格率为7.5%，主要是微生物污染和超范围超限量使用食品添加剂问题；冷冻饮品抽检1176批次，检出不合格样品85批次，不合格率为7.2%，主要是生产、冷链、贮存、运输等环境卫生或冷链温度不达标，导致微生物污染问题；淀粉及淀粉制品抽检3514批次，检出不合格样品185批次，不合格率为5.3%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

四是部分污染因素得到控制，但微生物污染、农兽药残留超标等问题仍然突出。通过持续专项整治和严格监管，婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续十年零检出，蛋制品中“苏丹红”、乳制品中黄曲霉毒素M1连续五年未检出。瓶(桶)装饮用水不合格率，由2014年的19.2%下降到2018年的5.3%。蜂蜜中禁用兽药氯霉素检出的不合格率，由2015年的1.5%下降到2018年的0.4%。但是，从抽检发现的不合格样品看，食品因微生物污染超标不合格率为1.7%，占抽检不合格样品总量的29.6%；食品因农兽药残留超标不合格率为1.1%，占抽检不合格样品总量的15.4%；超范围超限量使用食品添加剂导致的食品不合格率，虽然由2014年的1.8%下降到2018年的1.0%，但在抽检不合格样品总量中的占比仍然达25.0%。

段永升指出，总体来看，我国食品安全基本有保障，但存在的问题不容乐观，与人民群众期盼还有较大差距。虽然食品安全没有“零风险”，但监管必须“零容忍”。2018年，各级市场监管部门完成国家监督抽检不合格食品核查处置任务10696件，下架封存、召回不合格食品693吨。同时，对检出不合格产品实施跟踪抽检，对问题严重的企业采取现场检查、停业整顿措施，甚至吊销许可证处罚。国家食品安全监督抽检和核查处置信息，每周都向社会公开发布。

段永升表示，下一步，我们将进一步完善食品抽检制度，持续加大监督抽检力度，排查食品安全隐患，防控食品安全风险，对食品安全突出问题继续开展专项整治。

一是坚持问题导向。紧盯抽检合格率较低、食品安全风险大和居民消费量大的食品，紧盯大型批发市场、校园及周边等重点区域的食品，加大抽检频次，提高抽检覆盖面。

二是坚持检管结合。根据风险监测、日常监管和投诉举报等情况，开展专项监督抽检。结合飞行检查和监督抽检发现的问题，实施跟踪抽检。与农业农村、海关、粮食和物资储备等部门，共享监督抽检信息，对不守法食品生产经营者实施联合惩戒。

三是坚持信息公开。每周公布监督抽检结果信息，鼓励社会监督、舆论监督，推进社会共治，增强人民群众对食品的获得感、幸福感、安全感。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)