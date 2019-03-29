市场监管总局谈保健食品监管：拟在标签上设置特别提醒区

人民网北京3月29日电 上午10时，市场监管总局以“食品安全监管政策解读及信息发布”为主题，召开例行新闻发布会。针对保健食品监管相关问题，市场监管总局特殊食品司司长周石平表示，保健食品一直实行严格的上市前注册审批制度，注册审评中产品的安全性是首要考量，很多存在安全性风险的产品被挡在了市场外。

周石平指出，从近年来保健食品抽检、日常监管和案件查办来看，保健食品抽检合格率逐年升高，与国际上相比，我国保健食品的质量安全水平相对较高。目前保健食品市场的主要问题是虚假夸大宣传，甚至吹嘘成神药欺诈消费者等问题屡禁不止。欺诈和虚假宣传是一个社会顽疾，涉及面广，影响因素复杂，取证难、认定难，需要社会各方综合治理。

针对上述问题，2017年7月国务院食品安全办等9部门联合部署开展食品保健食品欺诈和虚假宣传专项整治。历时一年半的整治，各级市场监管部门共查处食品保健食品欺诈和虚假宣传违法违规案件5.8万余件（据不完全统计，普通食品虚假宣传案件占比达94%以上），货值33.2亿元。国务院食品安全办共公布了4批34起典型案件，近期又联合公安部公布了8起重大案件，以案释法，有力震慑了违法犯罪分子。2019年1月，市场监管总局又联合相关部门开展整治“保健”市场乱象百日行动。截至3月1日，共立案4865件，案值达到51.7亿元。

周石平介绍，专项整治工作不限于“百日”，关键是建立长效机制，巩固专项整治成果。下一步，市场监管部门将采取以下措施：一是在保健食品标签上设置特别提醒区。特别提醒消费者“保健食品不能代替药物、不具有疾病治疗功能”等内容，引导消费者理性消费。二是规范保健食品功能声称。对不同历史时期批准的保健功能进行梳理、论证，调整部分保健功能声称，取消与现有功能监管定位不符、与现有健康理念和保健需求不契合的保健功能，避免与药品疾病预防和治疗作用混淆。研究进一步强化企业功能声称主体责任、企业自我申明、自我承诺的制度设计，更好的发挥市场机制大浪淘沙的市场自净作用。三是广泛开展保健食品科普宣传和消费提示。多途径多方式向消费者普及“保健食品不是药品，不能代替药物”等健康知识，提升消费者对违法行为的识别力、抵制力和免疫力，引导消费者明白消费。四是组织开展保健食品标签、说明书虚假宣传专项监督检查。督促企业落实主体责任，严查保健食品标签、说明书违法违规行为，特别是虚假宣传、明示或暗示疾病预防或治疗功能。

周石平强调，守护保健食品质量安全关系群众切身利益，我们将一如既往地把保安全作为工作的重中之重，不断加大对非法添加打击力度，强化抽检监测不合格问题处置，加强对保健食品生产企业质量安全管理体系的全面“体检”，监督企业不断提高质量安全管理水平，维护人民群众健康权益。

(责编：赵爽、仝宗莉)