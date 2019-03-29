市场监管总局：2018年全国查处食品违法案29.97万件

人民网北京3月29日电 上午10时，市场监管总局以“食品安全监管政策解读及信息发布”为主题，召开例行新闻发布会。市场监管总局执法稽查局副巡视员王松林介绍，2018年，全国共查处食品违法案件29.97万件，货值金额7.6亿元，罚款35.5亿元，没收违法所得1.67亿元，吊销许可证219件，捣毁违法生产经营窝点360个。案件数、货值金额、吊销许可证数同比增长均在15%以上，罚款数同比增长48.5%，有力打击了食品违法行为。
针对下一步的工作，王松林指出，市场监管总局将按照党中央、国务院要求，继续深入推进食品安全稽查执法工作。保持对食品安全违法行为“利剑高悬、发现即查、露头即打、依法严惩”的严厉打击态势，加强与公安机关的配合，不断提升对食品安全违法犯罪行为的震慑力度。
一是加强案件查办。组织指导地方密切跟踪、关注直接危害群众身体健康、生命安全的热点问题，进一步加大案件查办力度。同时，对于重大案件，加大查办和督查督办力度，对危害性强、性质特别恶劣，直接损坏公众生命健康权的违法行为由总局直接组织查办；对跨区域、具有全国性影响的违法行为由总局挂牌督办；对地方查处的重大案件进行督查督办。通过对违法行为穷追猛打，追根溯源，打团伙、摧网络，除恶务尽。
二是加强行政执法与刑事司法的衔接。严格落实“四个最严”，加大与公安等机关联合打击食品违法犯罪的力度，对行政执法中发现的涉嫌犯罪行为，一律移送公安机关追究刑事责任，让违法犯罪分子付出代价。对重大案件线索，通过行刑衔接机制，由公安机关提前介入，将案件查清查透，坚决对违法犯罪行为说不。
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