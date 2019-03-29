原标题：新疆阿拉山口成为“丝绸之路经济带”农产品深加工重要基地

新华社乌鲁木齐3月29日电 题：新疆阿拉山口成为“丝绸之路经济带”农产品深加工重要基地

新华社记者刘兵、齐易初

万吨级麦仓排列成行、高端纺纱车间机声隆隆、大型进口活畜隔离屠宰项目抓紧实施……随着“丝绸之路经济带”建设的深入推进，近年来我国新疆边境口岸城市阿拉山口依托综合保税区政策优势，深挖我国与中亚国家供求互补的资源产业和协同发展潜力，积极引进面粉、油脂、纺纱、肉类等农产品深加工企业入驻，已成为“丝绸之路经济带”农产品深加工的重要基地。

据阿拉山口市委副书记、综合保税区管委会主任皮履屏介绍，“一带一路”倡议提出后，阿拉山口迎来前所未有的发展机遇。2014年6月阿拉山口综合保税区正式封关运营，目前已打造了进口油气、粮油农副产品、金属矿产品、木材、消费品电子商务平台、整车进口展示等6大仓储交易平台，其中农副产品深加工发展尤为明显。

截至2018年底，阿拉山口综合保税区已经成功引进陕西爱菊、河北金沙河、中信建设、金牧科技等从事绿色有机农产品进口、加工、生产、销售的多家大型企业，全年完成农副产品加工业总产值1.65亿元，实现工业增加值5950万元。

走进爱菊秦疆食品有限责任公司厂房，机器加工面粉的轰鸣声一刻不停，工人们忙着从流水线上搬运一袋袋优质面粉。公司副总经理毛宴斌说，由于种植方式的不同，哈萨克斯坦的小麦不用农药、化肥，口感好。2016年公司在哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州建立粮食收储基地，与当地30多个农场主、5000名农民签了订单，年收储粮食5万吨。将中亚农产品原料进行转化深加工，阿拉山口综合保税区从政策和区位上都具有优势，2017年公司在阿拉山口的面粉厂正式投产，目前产品已大量供应陕西及周边市场。

在阿拉山口振德医用纺织有限公司副总经理秦松祥看来，落户阿拉山口让企业受益匪浅。“我们的纺织装备是从德国引进的，棉花是从哈萨克斯坦进口的，90%的用工是新疆本地的，产品行销欧美国家。去年我们进口了5000吨棉花，从目前医用纺织品市场看，今年还要加大进口量。”他说。

阿拉山口综合保税区农产品深加工产业还延伸辐射到周边县市。记者从阿拉山口海关了解到，今年3月19日阿拉山口进口肉类指定监管场地已通过海关总署验收，今后阿拉山口将不仅能进口羊肉以及赛马、驴等马属动物，还能引进牛肉和活牛。

博乐市天莱牧业总经理杨东林告诉记者，这意味着今后新疆肉类加工企业将能从中亚国家进口更多牛肉满足国内市场，目前天莱牧业已与哈萨克斯坦肉牛养殖协会达成协议，将每年进口1000吨牛肉进行深加工。

皮履屏表示，阿拉山口综合保税区今后还将完善有机农副产品加工产业基础设施配套建设，引导产业向休闲食品、保健食品、速食品、高端宠物饲料等产业链延伸，推进有机食品产品质量追溯体系建设，打造“丝绸之路经济带”有机食品绿色品牌。

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