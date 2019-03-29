刘振民：各国在经济社会发展中要把环境放到重要位置

人民网博鳌3月29日电（记者余璐）“呼吁各国在经济社会发展的计划当中能够把环境因素放到一个重要的位置，实现所谓的人与自然和谐的发展。包括水的利用、垃圾的处理、包括如何避免大气污染，为应对全球气候变化做出贡献。” 3月29日，联合国副秘书长刘振民在2019博鳌亚洲论坛年会接受人民网记者采访时说。

刘振民表示，实现城市的可持续发展和绿色发展，是《2030可持续发展议程》的重要方面，实际上可持续发展有三大支柱，经济、社会和环境，这三个是平行的，是不可偏废的，任何一个国家如果能够全面地落实好“2030可持续发展目标”的17大目标以及169个子目标的话，这三个方面是可以得到平衡的。

“不少发展中国家更重视经济发展，也有不少国家在快速经济增长过程中会带来负面的环境影响，发展到一定阶段以后反过头来关注环境问题，这是过去无论是发达国家还是新兴经济体的一种发展经验教训。”李振民认为，如今大家都在讲避免重复走发达国家走过的先污染后治理的老路，“ 2030可持续发展目标”其实就是总结了人类的这些教训，它是一个人类很宏伟的目标，同时又是一个很现实的目标，如果这个目标能够实现的话，我想全人类、各国经济、社会、环境的发展都会上一个新台阶。

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