农行志愿者，三月春光里的一抹亮色

人民网讯 3月是“学雷锋志愿服务月”，江苏农行青年志愿者们纷纷走出去、动起来，敬老助残、植树添绿、爱心捐款.....处处都活跃着他们的身影，“农行绿”、“志愿红”已成为春色里的一道亮丽风景。

“春风”吹进特殊学校

“对这些特殊孩子而言，哪怕是一句亲切的话语，一个关爱的手势，都能给予他们温暖。”来自江苏无锡分行的青年志愿者周雨清不禁感慨道。

3月5日，农行江苏无锡分行与当地人行结对，共同走进梁溪区特殊学校开展“青春锋尚、微爱梁溪”学雷锋活动。志愿者们一对一指导孩子们阅读，与孩子们玩游戏，一朵朵灿烂的笑容在孩子们的脸上绽放。“这些可爱的孩子们或多或少存在一些生理上的障碍，更加需要社会对他们的关爱与认可。”该行分管行长说到。此次结对活动，青年志愿者们不仅用心陪伴孩子们度过一个愉快的下午，还给孩子们送去图书、文具等学习用品，并为该校远在青海的爱心结对单位循化撒拉族自治县特殊学校捐赠3000元物品。活动结束后，志愿者们还与那里的孩子们做了个常常见面的约定，以小小的善举温暖“折翼天使”的心。

植下一片“绿”

3月9日一大早，江苏无锡农行走进当地农博园开展“植下一片绿”青年志愿服务活动。虽然天空下着细雨，但阻挡不了志愿者们的高昂热情。铲土、挖坑、种苗、填土、踩实......不一会青年志愿者就完成了20余颗树苗的种植，这些小树苗既代表着绿色的希望，也是绿色环保理念的一种传承。

朱欢是江苏无锡农行的一名青年志愿者，也是两个孩子的妈妈。3月9日，她带着两个孩子一起参加集体的植树活动。母子三人完成树苗种植后，朱欢在心愿卡上写下“今日种下树，明日齐成才”的话语。由于年纪还小，还不能理解妈妈的良苦用心。朱欢的大儿子说到：“妈妈，应该写‘前人种树、后人乘荫’”。说完小朋友拿起心愿卡，稚嫩地写下这些字。朱欢开心地表示：“植树是一项很有意义的活动，带孩子来就是想从小培养他们热爱大自然、保护大自然的理念，看来这次植树活动的意义达到了。”

绿色环保公益行

“伸伸手、弯弯腰，让家园更加美好”是江苏农行团委向全行青年志愿者发出的环保倡议。三月份以来，该行志愿者纷纷利用休息时间走上街头、走进广场，开展形式多样的绿色环保公益行活动。

刘帅是江苏无锡惠山农行的团委书记。3月中旬，他发动所在行青年员工以清扫办公楼周边区域的垃圾来开启环保志愿活动的序幕。志愿者们有的用工具清除路面“牛皮癣”，有的用扫把清扫枯叶，有的徒手清理绿化带中的废纸、塑料袋，志愿者们的公益举动感染了路边的行人，不少也加入到志愿者的清扫队伍中，当天该行志愿者共计清理垃圾十余袋。

志愿活动只有进行时没有完成时，江苏农行青年志愿者们将持续行动，把志愿服务的温暖传播得更远、更广。

(责编：白宇)