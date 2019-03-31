原标题：深化增值税改革启动：确保减税简明易行好操作

即将自4月1日起实施的深化增值税改革，是2019年实施更大规模减税降费的“重头戏”。3月30日，国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫表示，此次深化增值税改革，主要包括“开好票”“报好税”“算好账”“服务好”“完善好”等攻坚战。其中，“开好票”是各项措施落地生效的重要前提，纳税人税控开票软件升级工作已于3月28日全面完成。

林枫表示，今年的《政府工作报告》公布此次改革的总体安排后，税务部门抓紧开展了各项改革实施准备工作。据悉，税务总局3月5日即下发通知，从汇聚改革合力、做实改革举措、确保改革成效等3方面提出12项具体措施，部署各地税务机关迅速做好改革准备。

税务总局制定了深化增值税改革任务清单，从政策制定、系统升级、效应分析、宣传辅导、纳税服务、督导检查等方面，梳理出10方面50项改革任务，并据此倒排工期，对表推进。

3月20日，国务院常务会议审议通过改革方案后，税务总局会同有关部门制发了深化增值税改革政策文件，并配套制发5份征管文件和工作通知，回应社会关切，推动形成稳定积极的改革预期。

今年的深化增值税改革，出台了多项新举措。林枫表示，考虑到扩大进项税抵扣范围、加计抵减、增量留抵退税均为新举措，为确保这些全新的政策落地生根、切实生效，税务部门按照“简明易行好操作”的要求，扎实做好各项工作。

比如，为进一步释放减税红利，此次改革将旅客运输服务纳入进项税抵扣范围，暂允许航空运输电子行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票作为抵扣凭证。林枫表示，“下一步，税务部门将遵循便利纳税人操作、便于税收监管的原则，会同交通运输管理部门，尽快将旅客运输票证信息纳入增值税发票管理系统，推进旅客运输服务票证的标准化、信息化、规范化”。

行业性适用加计抵减政策，在我国增值税制度层面是一种创新，其核心目标就是为确保生产、生活性服务业纳税人，在16%、10%两档税率均下调、取得进项税减少的情况下，税负只减不增。为确保纳税人准确适用、方便使用这项全新的优惠政策，征管操作层面，税务部门采取了由纳税人“自主判断、自主申报、自主享受”的方式。

在总结部分行业期末留抵退税工作经验的基础上，今年将对所有行业试行增量留抵退税制度。“可以说，在完善增值税制度层面，又向前迈出了一大步，对于优化税收营商环境、增强我国税制竞争力具有积极作用。”林枫说，目前，税务总局正抓紧制定全国统一的留抵退税操作规程，以规范化、透明化、制度化为原则，确保符合条件的纳税人留抵税额应退尽退、应享尽享，切实增强企业获得感。（曾金华）

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