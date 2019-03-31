原标题：油价气价电价4月1日迎下调 改革红利让利于用户

资料图：图为福州市区一所油站。中新社记者 王东明 摄

油价气价电价4月1日迎下调

4月1日起实施；发改委表示，切实将增值税改革红利全部让利于用户

受增值税税率将下调影响，近日，国家发改委一口气下发四个通知，自4月1日起将降低成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格。

油价4月起下调

国家发改委29日宣布，因增值税税率调整，国内汽油、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。

财政部、税务总局、海关总署近日联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》，决定自4月1日起降低部分行业增值税税率。根据公告，成品油增值税税率由16%降低至13%。

国家发改委有关负责人表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。

国家发改委此前发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年3月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨均提高80元。

电价迎来下调

国家发改委29日称，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自2019年4月1日起执行。

政府工作报告明确，一般工商业平均电价再降低10%。《国家发展改革委关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》指出，各省(区、市)价格主管部门要抓紧研究提出电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的具体方案，经省级人民政府同意后实施，并报国家发改委价格司备案。同时，相应降低各省(区、市)一般工商业输配电价水平。

通知要求，各省(区、市)价格主管部门、电网企业要精心组织、周密安排，做好宣传解释工作，确保降电价政策平稳实施。

天然气基准门站价格等下调

天然气跨省管道运输价格、天然气基准门站价格也迎来调整。

国家发改委决定自2019年4月1日起，调整中石油北京天然气管道有限公司等13家跨省管道运输企业管道运输价格。各省(区、市)结合增值税率调整，尽快调整省(区、市)内短途天然气管道运输价格，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。

国家发改委表示，根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整各省(区、市)天然气基准门站价格。各地价格主管部门在安排天然气销售价格时，统筹考虑增值税率降低因素，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。天然气基准门站价格，是指上游天然气供气商供应给各地燃气公司的“批发价”。随着“批发价”下调，居民用气价格也就有了下降的空间。

(责编：赵爽、曹昆)