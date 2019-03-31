原标题：浙江6类毕业生可申请求职创业补贴 标准为每人3000元

新华社杭州3月30日电（记者岳德亮）浙江省人力社保厅、省教育厅等5部门日前联合发布《关于做好2019年高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》，6类对象自愿申请，审核通过后可获得3000元的求职创业补贴。

据了解，求职创业补贴发放对象为在毕业年度内有就业意愿、积极求职并符合下列条件之一的全日制普通高等学校毕业生（技工院校高级工班和技师班的毕业生参照执行）：来自城乡居民最低生活保障家庭；孤儿；持证残疾人；在学期间已获得校园地或生源地国家助学贷款；来自建档立卡贫困家庭；来自贫困残疾人家庭（城乡低保边缘家庭且毕业生父母其中一方为持证残疾人）。

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